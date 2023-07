PvdA: maak de hoogte van gemeentelijke boetes ook afhankelijk van het inkomen

De plaatsing van een verplaatsbare flitspaal in de Jan van Galenstraat in West. Beeld ANP / ANP

In Nederland krijgt iedereen dezelfde boete. Dat zorgt voor ongelijkheid, betoogde hoogleraar recht en economie Giuseppe Dari-Mattiacci van de UvA eerder deze week in Het Parool. Voor de een is de boete te laag om het ‘te voelen’, terwijl de boete voor de ander financieel ontwrichtend kan werken. Steeds meer landen kiezen voor boetes die zijn afgestemd op het inkomen, blijkt uit zijn onderzoek.

In Nederland zijn alle boetes nog voor iedereen hetzelfde: voor minima en miljonairs zijn de boete voor door rood rijden bijvoorbeeld 289 euro. Vaak zijn dat boetes die landelijk worden bepaald, zoals verkeersboetes. Daar heeft de gemeente geen invloed op.

Eerlijkere boetes

Volgens PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis kan de gemeente wel de boetes aanpassen die door de gemeente zelf worden opgelegd of waarvan de hoogte door de gemeente wordt bepaald. Denk aan het verkeerd buitenzetten van het vuilnis. Heinhuis denkt dat ‘ongelijke boetes eerlijker zijn, minder tot onnodige financiële problemen zullen zorgen en bovendien meer effect zullen hebben’. De PvdA-fractie wil dat het college de mogelijkheden onderzoekt en wil weten welke boetes de gemeente zelf oplegt en bij welke boetes het mogelijk is om verschillende bedragen in rekening te brengen.

Er zijn steeds meer landen die dagboetes invoeren, blijkt uit de inventarisatie van Dari-Mattiacci. In bijna heel Europa werken landen ermee, met uitzondering van Italië, Engeland, België en Nederland. Finland (1921) en Zweden (1931) waren de eerste. In 2019 werden voor het laatst landen (Griekenland en Angola) aan de lijst van 43 landen toegevoegd.

Over de auteur: Malika Sevil werkt 25 jaar voor Het Parool. Ze schreef veel over gezondheidszorg, ook deed ze verslag van de coronacrisis. Sinds 2022 schrijft ze over kansenongelijkheid, armoede en de kloof.