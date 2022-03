PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman: ‘De sociaaldemocratie is nog lang niet dood’

Het leek uit de tenen te komen van Marjolein Moorman, lijsttrekker van de PvdA in Amsterdam: ‘De sociaaldemocratie is nog lang niet dood.’

Of de partij echt weer de grootste zal worden in de hoofdstad was halverwege de avond nog niet met zekerheid te zeggen, maar één ding staat vast: de PvdA viert zijn terugkeer aan de top.

Aan het begin van de avond voorspelde de Amsterdamse oud-Kamervoorzitter en partijprominent Khadija Arib het al: “De PvdA wordt weer de grootste in de stad. Ik merk het in mijn omgeving. Ik heb nauwelijks moeite hoeven doen om mensen over te halen.”

Als een ware winnaar werd Moorman binnengehaald in een overvolle Kompaszaal op het KNSM-eiland, waar de PvdA zijn verkiezingsavond hield. Haar naam werd gescandeerd, uit de boxen klonk The Eye of the Tiger.

‘Gekozen voor de ziel van de stad’

“Ik ben blij dat Amsterdam sociaal gekozen heeft,” hield ze een uitzinnig publiek voor. “Amsterdam heeft gekozen voor de ziel van de stad. Amsterdam heeft ervoor gekozen een sociale stad te zijn. Een stad waarin we niet alleen willen dat het goed gaat met onszelf, maar dat het ook goed gaat met een ander.”

De PvdA lag in de loop van de avond een neuslengte voor op concurrent GroenLinks en een straatlengte op D66. Een revelatie, gezien de vrije val die de partij in de afgelopen jaren heeft gemaakt: van 20 zetels in 2006 naar vijf bij de verkiezingen van vier jaar geleden. Moorman, bezig aan haar vierde verkiezingen en de eerste die ze wint, wordt nu, zoals ze zelf zei, misschien de eerste vrouw in Amsterdam die aan het roer staat van de grootste partij.

In de Kompaszaal werd alvast uitbundig gedanst en gedronken op de overwinning. Het was lang geleden dat zoveel vrolijke sociaaldemocraten bij elkaar gezien konden worden. Moorman beloofde ondertussen haar best te gaan doen ‘voor alle Amsterdammers, ook de Amsterdammers die niet voor ons gekozen hebben’.