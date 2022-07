PvdA: geen onderscheid tussen kwetsbare groepen voor sociale huurwoningen

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al lange tijd overvol, onder meer doordat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Beeld VINCENT JANNINK/ANP

PvdA-raadslid Fatihya Abdi deelt dit standpunt naar aanleiding van raadsvragen die coalitiepartijen GroenLinks en D66 samen met Bij1 en Denk stelden aan het college. Die partijen willen weten of het college de lijn van Utrecht wil volgen. Daar heeft het stadsbestuur het plan om statushouders zes weken lang voorrang te geven bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Utrecht wil op die manier inlopen op de achterstand die de stad net als Amsterdam heeft bij het huisvesten van statushouders.

Abdi noemt de situatie in Ter Apel, waar regelmatig asielzoekers buiten slapen omdat er geen plek in het aanmeldcentrum is, ‘inhumaan en helaas ook niet nieuw’. Het kabinet zou daarom volgens de partij voor ‘structurele humane opvang voor vluchtelingen’ moeten zorgen en voldoende woningen bouwen om zowel de asielcrisis en de wooncrisis te bestrijden.

“Amsterdam zal altijd solidair blijven”, aldus Abdi. “We zetten alles op alles om met de huidige schaarste op de woningmarkt alle kwetsbare groepen in onze stad, van daklozen tot jongeren die ontslagen zijn uit de jeugd GGZ, een woning te bieden. Daarom vinden wij het als PvdA onwenselijk om onderscheid te maken tussen kwetsbare groepen. Verder wachten wij de reactie van het college eerst af.”

Zonder de PvdA lijkt het lastig om tot een meerderheid in de raad te komen, mochten de plannen concreet worden.

Zoeken naar juiste weg

Kris van der Veen van GroenLinks, zegt dat zijn partij in feite nog niets besloten heeft. “Utrecht heeft een radicale oplossing verzonnen voor dit probleem en is ook de eerste gemeente die met zo'n oplossing komt. Ik ben vooral benieuwd hoe het college hiernaar kijkt.” Suleyman Aslami van D66 sluit zich aan bij zijn collega van GroenLinks. “We hebben als Amsterdam een plicht om zowel statushouders als andere kwetsbare groepen te huisvesten,” vertelt hij. “Ik ben vooral benieuwd wat we hiervan kunnen leren en hoe we als Amsterdam kunnen bijdragen aan het beslechten van de asielcrisis.”

“Vorig jaar hebben we 450 statushouders te weinig gehuisvest,” aldus Van der Veen, die vindt dat de stad met een ‘oplossing moet komen’ om aan zijn taak te voldoen. “Het is belangrijk dat Amsterdam met een versnelling komt. En als de oplossing van Utrecht niet de juiste weg is volgens het college, wil ik graag weten wat die wel zou zijn.”

Mede-ondertekenaar van de vragen Sheher Khan van Denk zegt teleurgesteld te zijn als niet alle ondertekenaars voor zouden stemmen bij een stemming. “We hebben allemaal onze handtekening onder de vragen gezet,” aldus Khan die daarmee doelt op D66 en GL die ook getekend hebben.

Andere groepen in de knel

“Door nu woningen met voorrang alleen aan statushouders te geven komen andere groepen in de knel,” zegt VVD-raadslid Myron von Gerhardt. Hij denkt ook dat het aansturen op een dergelijk plan voor onrust in de stad zou zorgen. “Dat kan nooit de bedoeling zijn. Ik kan mij goed voorstellen dat dit voor de vele mensen die al jaren op de wachtlijst staan als extreem oneerlijk voelt.”

Volt zegt, bij monde van fractievoorzitter Juliet Broersen, eerst te willen weten hoeveel statushouders er met een voorrang van zes weken opgevangen zouden kunnen worden en hoeveel achterstand Amsterdam daarna nog zou hebben. “Het is verschrikkelijk dat er nu mensen voor de deur van Ter Apel slapen, we moeten radicale oplossingen niet per definitie schuwen. Maar in hoeverre helpt het overnemen van dit Utrechtse voorbeeld überhaupt bij het oplossen van de opvangcrisis?”

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) liet eerder al weten het ‘er helemaal mee eens te zijn dat statushouders een woning moeten krijgen’. “Maar we zitten in een woningcrisis en als gemeente kunnen we dat niet alléén oplossen. We hebben regie, geld en hulp nodig vanuit het Rijk.” Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat hij pas kan reageren als de schriftelijke vragen zijn beantwoord.