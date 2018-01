PvdA'er Tang geeft Bono Amsterdamse 'belastingbus' terug

"Bono was volgens een portier zelf niet aanwezig om de bus met een nee/nee-sticker in ontvangst te nemen," aldus Tang in Dublin, na afloop van het "vrolijke gebaar met een serieuze ondertoon''.



Dubbel gevoel

De politicus was in Dublin vanwege een hoorzitting over belastingontwijking waarvoor het Ierse parlement hem had uitgenodigd. Het land is aantrekkelijk voor grote buitenlandse bedrijven vanwege de lage winstbelasting van 12,5 procent en afspraken die met de belastingdienst kunnen worden gemaakt.



Tang riep vorige maand het EU-parlement op om Ierland, en ook Nederland, aan te merken als belastingparadijs, maar kwam daarvoor één stem tekort. Volgens hem begint de discussie over belastingontwijking bij de Ieren echter te knagen. De Europese Commissie heeft de Ierse fiscus vorig jaar nog gesommeerd 13 miljard euro van Apple terug te vorderen wegens ongeoorloofde belastingdeals.



Ook voelen zij volgens hem steeds meer een "dubbel gevoel" over de zanger die zich inzet voor het lot van Afrika maar de belastingen ontwijkt.