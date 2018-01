PvdA en SP: geen protest tegen 'racisten in de raad'

PvdD zal niet meedoen met demonstratie. We zijn tegen racisme. Maar we demonstreren niet tegen een andere politieke partij, dat is ondemoncratisch en een ondermijning van ons stelsel. https://t.co/Gyf9a5fsqp — Johnas van Lammeren (@Johnasvlammeren) 28 januari 2018

Het was geen gemakkelijke beslissing, aldus de PvdA. 'Temeer omdat we al langer samenwerken met het comité en omdat we in december ons voornemen uitspraken mee te doen.'



Een zoektocht naar een oplossing leverde niets op. 'We vrezen dat het protest te veel gedomineerd wordt door organisaties die methoden hanteren die wij haaks vinden staan op onze boodschap. Dat deelnemer AFA ons vanmiddag via Twitter toebeet 'vluchtelingenjagers' te zijn die lekker weg moeten blijven van de demonstratie, heeft ons gesterkt in ons besluit.'



'Ondemocratisch'

Partij van de Dieren Amsterdam trok zich zondag al terug. Johnas van Lammeren liet weten tegen racisme te zijn, maar hij vindt demonstreren tegen een andere politieke partij ondemocratisch en een 'ondermijning van ons stelsel'.



Bij1 is er wel gewoon bij de achttiende, laat de partij dinsdag weten. 'De loyaliteit van Bij1 is aan de Amsterdammers wiens rechten geschonden worden door discriminatie, niet aan politieke partijen die hen beleidsmatig willen buitensluiten.'