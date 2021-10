PvdA en GroenLinks: positief maar niet concreet over fusie in Amsterdam

Marjolein Moorman (r), wethouder en lijsttrekker van de PvdA, in een onderonsje met burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Meer linkse samenwerking is áltijd goed. Dat echoën PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman en GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink zaterdag in reactie op een open brief van tientallen leden in Het Parool. Hierin staat een concreet plan om de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks vorm te geven: het samenvoegen van de PvdA- en GroenLinks-fracties in de gemeenteraad. Prominenten zoals Job Cohen, Andreé van Es, Maarten van Poelgeest en Pieter Hilhorst ondersteunen de oproep.

De raadsfracties zijn het uithangbord van de partijen, het samenvoegen van die twee zou de facto een fusie betekenen van PvdA en GroenLinks in Amsterdam.

Slechts tachtig namen

Groot Wassink en Moorman zeggen allebei positief te staan ten opzichte van het idee, maar willen zich nog niet vastleggen op beloftes of afspraken. “Ik ben positief, goed om dit te bespreken en te onderzoeken. Maar het samenvoegen van fracties is uiteindelijk een beslissing die de nieuw gekozen raadsleden van GroenLinks en PvdA moeten maken”, aldus Groot Wassink. Ook de 5000 leden van GroenLinks Amsterdam mogen er wat van vinden, zegt hij. “Onder die brief zag ik slechts tachtig namen.”

Groot Wassink zegt dat hij ‘niet mordicus tegen’ is, maar hij wil niet het achterste van zijn tong laten zien. Dat zou volgens hem de discussie beïnvloeden die nu in de partij en de fractie gevoerd moet worden.

Marjolein Moorman reageert enthousiast en ziet voordelen aan het samenvoegen van fracties. “Hierdoor vorm je een sterk blok en kun je een steviger geluid laten horen, dit kan absoluut helpen bij de versterking van links.” Maar het is te vroeg om nu al beloftes te doen, vindt ook Moorman. “Als je aan het daten bent, zeg je ook niet meteen dat je met elkaar wil trouwen. Ik wil de mening van de nieuwe fractie en de leden serieus nemen. Maar ik werp dit niet van mij af, we delen dezelfde visie op de grote problemen van deze tijd zoals de wooncrisis, het klimaat en de groeiende ongelijkheid.”

Groot Wassink zou ook andere vormen van samenwerking willen verkennen, zoals gezamenlijke standpunten en vergaderingen. Bovendien wil hij kijken of er ook mogelijkheden zijn in de richting van de SP of Bij1. “Met hen delen we ook veel, Amsterdam is een links bastion en gezamenlijk moeten we ervoor zorgen dat het niet en prooi valt aan de rechtse partijen.”

GroenLinks heeft momenteel 10 zetels in de raad, de PvdA 5. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.