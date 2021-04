PvdA en D66 willen theater De Meervaart toch ín de Sloterplas: ‘Iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid’

De zuidwestkant van de Sloterplas in Osdorp waar de nieuwe Meervaart zou moeten worden gebouwd. Beeld Marc Driessen

De twee partijen blijven erbij dat hun oorspronkelijke keuze, een nieuw gebouw op palen aan de zuidoever van de Sloterplas, de beste is. Daarmee lijkt er eindelijk duidelijkheid te komen over de toekomst van de culturele voorziening in Nieuw-West. GroenLinks heeft nog geen definitieve keuze gemaakt en wil de zaak eerst in het fractie-overleg bespreken, zegt fractievoorzitter Zeeger Ernsting.

Het huidige gebouw is ruim 40 jaar oud en toe aan vervanging. Maar over de nieuwbouw wordt nu al ruim een jaar ruzie gemaakt.

Het stadsbestuur kondigde in 2020 aan dat het gebouw in het water langs de oever van de Sloterplas zou verhuizen. Het nieuwe cultuurcomplex moet een blikvanger worden en mag bijna 100 miljoen euro gaan kosten. Maar door het gebrek aan overleg met omwonenden over deze keuze zaaide de gemeente vooral onrust en verzet tegen het plan.

Ergens anders bouwen

Een strak geregisseerd overlegtraject met diverse bewoners- en belangengroepen draaide uit op een debacle, in de gemeenteraad gingen steeds meer stemmen op om het gebouw dan maar ergens anders te bouwen. Uiteindelijk bogen de verantwoordelijke wethouders Touria Meliani(cultuur) en Marieke van Doorninck (grondzaken) in maart 2021 het hoofd en boden zij aan dat de het theater ook op een andere plek mag komen.

Maar twee van de vier coalitiepartijen vinden dat geen goed idee en scharen zich nogmaals expliciet achter het ontwerp in de Sloterplas. Het aanwijzen van een nieuwe locatie geeft alleen maar vertraging, vrezen PvdA en D66.

“Die kan Nieuw-West, dat gestaag doorgroeit naar 160.000 inwoners, niet gebruiken,” zegt D66-raadslid Marijn Bosman. “De optie voor een nieuwe locatie in de Sloterplas ligt uitgewerkt klaar. Zowel bewoners, betrokkenen, cultuurmakers als de liefhebbers hebben nu behoefte aan duidelijkheid. Wat ons betreft geven we die als stad zo snel mogelijk.”

Essentieel voor een meerderheid

“Nieuw-West verdient een iconisch theater waar iedereen in de stad trots op kan zijn,” zegt PvdA-raadslid Hendrik-Jan Biemond. Steun van GroenLinks is essentieel voor een meerderheid aangezien er in de oppositie veel weerstand was tegen de locatie in het water. Ook coalitiepartner SP is sceptisch na verzet uit de buurt.

Uit een peiling bleek dat ruwweg de helft van de bewoners rond de Sloterplas voorstander is van het gebouw op palen, terwijl de andere helft tegen dit plan is. De weerstand betreft vooral de locatie, dat Nieuw-West een nieuwe grote culturele voorziening verdient staat grotendeels buiten kijf. Zo is Nieuw-West het enige stadsdeel zonder bioscoop, terwijl het de meeste inwoners heeft van alle zeven stadsdelen.

Een andere locatie die op de shortlist stond was een hoekje naast de Lelylaan, onderdeel van het park rond de plas. Ook werd geopperd om op dezelfde plek als het huidige theater een nieuw pand te bouwen, maar dan zou Nieuw-West drie jaar lang geen theatervoorziening hebben.

Een kleine landtong in de Sloterplas werd ook genoemd, maar hier is in de afgelopen jaren net een nieuw restaurant gebouwd. De wethouders hebben altijd gezegd dat de locatie in de Sloterplas het meest geschikt is.

De definitieve stemming is over enkele weken.