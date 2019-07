PvdA en D66 willen fonds voor ‘ongeorganiseerde topsporters’

Het heeft met eerlijkheid te maken, zegt Sofyan Mbarki (PvdA). “Mensen presteren op topniveau, maar ze krijgen daarvoor geen enkele erkenning of begeleiding.” De stad kan ze daarbij helpen, zegt Reinier van Dantzig (D66). “Zo kunnen ze rolmodellen worden en een positief effect hebben op hun omgeving.”

Mbarki en Van Dantzig staan in de boksring van Ajuau&Etta Gym in Nieuw-West. Het is middag, de zaal is nog leeg, alleen eigenaar Mohamed Ajuau houdt een oogje in het zeil. Later deze snikhete dag zal de zaal vol staan met jongens, meisjes en mannen die zichzelf fit proberen te houden met boksen, kickboksen en thaiboksen. Mbarki is hier kind aan huis, Van Dantzig, die in het verleden kickbokste, maakt meteen een afspraak om eens te komen sparren.

Maar een aantal leden van Ajuau&Etta is het om meer te doen: zij willen echt goed worden in hun sport. En dat is lastig, zeggen Mbarki en Van Dantzig. “De sporten die zij beoefenen noemen wij ongeorganiseerd: ze zijn niet aangesloten bij een overkoepelende bond en de beoefenaren moeten van alles zelf regelen. Dat is lastig, want ze zouden zich veel meer op hun prestaties moeten kunnen richten.”

100.000 euro

Om de sporters te ondersteunen die een beetje tussen wal en schip vallen, dienen Mbarki en Van Dantzig vandaag een initiatiefvoorstel in om een talentenfonds op te richten voor Amsterdamse topsporters die nu niet in aanmerking komen voor steun via de topsportinfrastructuur die wel degelijk beschikbaar is. Van Dantzig: “We hebben voor ons voorstel al 100.000 euro beschikbaar, maar wat ons betreft kan daar nog meer bij.”

Het gaat om vechtsporten als karate, kick- en thaiboksen, maar bijvoorbeeld ook om urban sports, zoals inline skaten, skateboarden en BMX. Met het fonds worden topsportfaciliteiten en -begeleiding beschikbaar voor sporters die er op dit moment geen gebruik van kunnen maken. Talentvolle sporters zouden betere begeleiding kunnen krijgen en een financiële bijdrage moeten kunnen ontvangen waardoor ze zich meer kunnen focussen op hun topsportcarrière. Mbarki: “Het is zonde, want de Amsterdamse faciliteiten zijn van olympisch niveau.”

Het is zaak de onontgonnen talenten en sporters uit de verborgen zaaltjes te halen, zegt Mbarki. “Je moet die jongens gebruik kunnen laten maken van faciliteiten en begeleiding die simpelweg beschikbaar zijn.”

Vip-tafels

Van Dantzig wijst op de viptafels tijdens vechtsportgala’s. “Zoveel mensen van discutabel allooi, dat is niet goed voor de sport. Je moet zorgen dat topsporters dat niet nodig hebben in hun poging de beste te worden.” Mbarki: “Voor je het weet zit iemand in het criminele circuit.”

Als je goed voetbalt of hockeyt hoef je zelf veel minder kosten te maken, er is medische en voedingbegeleiding en schoolroosters worden voor je aangepast. Bij de ongeorganiseerde sporten zou je dezelfde ‘ontzorging’ moeten hebben. Deze jongens kopen uit arren moede voor hun avondeten een pizza bij de Aldi terwijl hier 500 meter verderop in Sportcentrum Ookmeer topsportmaaltijden worden geserveerd. Deze topsporters moeten daar ook aanschuiven.”

Dat kan leiden tot meer bekers en overwinningen voor Amsterdamse sporters. Van Dantzig: “En ze kunnen worden ingezet op scholen, ze kunnen clinics geven en op die manier een voorbeeld zijn voor jongeren.”