PvdA blijft worstelen met betaald parkeren: ‘Mensen in Zuidoost worden nu gestraft’

Voor veel mensen is 1,60 euro per uur wél veel geld. Opgeteld zeker. Betaald parkeren maakt een wijk minder toegankelijk voor mensen die daar nu ‘gewoon’ nog even naartoe kunnen rijden om vrienden of familie te bezoeken. Maar ook bewoners die vaker afhankelijk zijn van de auto en boodschappen in de buurt willen doen, wordt een drempel opgeworpen.

Het zijn stuk voor stuk argumenten die de afgelopen twee maanden werden opgeworpen bij de inspraakperiode – die deze week verloopt – over betaald parkeren in de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West. De gemeente wil daar vanaf 2024 van maandag tot zaterdag tussen 09.00 uur en 19.00 uur een parkeertarief instellen van 1,60 euro per uur. Bewoners moeten daarnaast 70 euro per jaar betalen voor een parkeervergunning.

Parkeeroverlast

Vanuit beide stadsdelen klinkt veel kritiek, maar met name de PvdA in Zuidoost kijkt met gefronste wenkbrauwen naar het stadsbestuur. PvdA-fractievoorzitter Ara Heuvel licht toe: “Welk probleem wordt hiermee opgelost? Parkeeroverlast, zeggen ze, maar waar en wanneer is de overlast hoger dan 90 procent in Zuidoost? Op een hele enkele uitzondering na is dat nergens. Parkeeroverlast is er juist in de avonduren wanneer onze bewoners thuis zijn.”

Heuvel wijst naar eerdere onderzoeken, waaruit blijkt dat de parkeerdruk overdag gemiddeld niet hoger dan 70 procent ligt. Heuvel: “Het is gek dat betaald parkeren nu overdag wordt ingevoerd. Er zijn partijen die beweren dat het om geld gaat. Dat verhaal verkoop ik eerlijk gezegd liever aan de mensen op straat dan de parkeerdruk. Dat lijkt op een drogreden waarmee ze dit willen doordrukken.”

Boodschappen blijven doen

Het is niet verrassend dat met name de PvdA kritisch is. Tijdens de campagne vorig jaar deelde de fractie van PvdA Zuidoost via sociale media al flyers waarop het standpunt duidelijk werd. Tijdens de coalitieonderhandelingen van vorig jaar was het ook de PvdA die – in vergelijking met GroenLinks en in mindere mate D66 – de meeste tijd nodig had om akkoord te gaan met betaald parkeren in deze stadsdelen.

PvdA-raadslid Farley Asruf maakt zich zorgen. Hij wijst erop dat de samenstelling van Zuidoost en Nieuw-West niet vergelijkbaar is met andere stadsdelen. De wijken zijn ruimer ingericht, niet alles is op loopafstand, er wonen grotere gezinnen dan gemiddeld bínnen de Ring en veel mensen zijn gebonden aan de auto vanwege het werk dat ze doen, dat vaak buiten de stad is.

Asruf komt zelf uit Zuidoost. Hij ziet bij veel buren dat ‘even’ op de fiets springen of lopend naar een supermarkt gaan, geen optie is. Asruf: “Mensen gaan niet naar één winkel om hun weekinkopen te doen. Ze kijken naar de folders en de aanbiedingen die daarin staan, omdat ze het vaak niet breed hebben. We moeten kijken hoe mensen betaalbaar hun boodschappen kunnen blijven doen.”

De beste voorwaarden

Asruf en Heuvel zullen niet voor het coalitieakkoord gaan liggen, maar verwachten wel van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) dat zij met maatwerk komt. Heuvel: “Een kwetsbaar stadsdeel als Zuidoost moet de beste voorwaarden krijgen. Hier leven veel mensen rond de armoedegrens, die een auto nodig hebben voor een inkomen. Deze groep wordt nu gevoelsmatig gestraft.”

Asruf wil bijvoorbeeld een alternatief voor de blauwe zone bij winkelcentra, sportvelden en andere publieke plekken, waarmee auto’s voor een uur of anderhalf betaalbaar kunnen parkeren. Asruf: “We moeten oog houden voor deze mensen. Het openbaar vervoer is de afgelopen jaren duurder geworden en kwalitatief niet beter. Mensen moeten een redelijk alternatief hebben.”

In mei zal de raad tijdens een commissievergadering opnieuw over het onderwerp in debat gaan met wethouder Van der Horst. De gemeenteraad zal later dit jaar ook stemmen om de parkeertarieven definitief te maken.