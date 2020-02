‘Purmerends bedrijf beschuldigd van oplichting bij verkoop mondkapjes’

Beeld AFP

Dat meldt de NOS, die de aangifte en de koopovereenkomst heeft ingezien.

Het Australische bedrijf TKL Health DD was op zoek naar grote hoeveelheden mondkapjes. De eigenaar van dit bedrijf is Chinees-Australisch en heeft vrienden en familie wonen in Wuhan, het gebied waar de uitbraak van het coronavirus begon. De eigenaar wilde iets doen aan het grote tekort van mondkapjes en schakelde daarvoor het Britse bedrijf ConectID in om deze te kopen en te versturen naar China.

Amsterdams hotel

De ondernemers reisden naar Nederland om de mondkapjes te bekijken. Hier werd in een hotel afgesproken, zodat ze daarna samen naar de locatie konden gaan om de productie te zien, maar niemand van het Purmerendse bedrijf kwam opdagen.

Nadat de ondernemers vroegen waar zij bleven, kregen ze te horen dat er vertraging was. Maar ook de dagen erna kwam niemand van het Purmerendse bedrijf opdagen en waren ze telefonisch niet meer bereikbaar. De Britse ondernemer is vervolgens naar de politie gestapt om aangifte te doen.

Bitcoins

De buitenlandse ondernemers stuurden een mail naar het Purmerendse bedrijf waarin stond dat ze aangifte hebben gedaan. Hierop reageerde het Purmerendse bedrijf met het verzoek om alle aanklachten in te trekken en de resterende 70 procent van de rekening te betalen in bitcoins. Ook kregen ze een Rotterdams adres toegestuurd waar de mondkapjes zouden liggen, maar ook dat bleek niet waar te zijn.

Het bedrijf uit Purmerend was voor de NOS niet bereikbaar voor commentaar.

Tekort aan mondkapjes

Twee weken geleden waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO al voor een chronisch tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus. In Japan, maar ook in andere Aziatische landen, zijn de meeste mondkapjes uitverkocht. Ook aan andere producten is een tekort. Maandag nog maakten gewapende overvallers een bezorger in Hongkong honderden rollen toiletpapier afhandig. Verder is er bijvoorbeeld een run op ontsmettingsmiddelen.