Publieke sector kampt met hoge uitval personeel door Nederlandse quarantaineregels: ‘Laat ziekenhuizen zelf beleid maken’

Amsterdamse ziekenhuizen en verpleeghuizen krijgen de roosters steeds moeilijker rond door de hoge uitval van personeel. Beeld ANP

Spoedoverleg werd er afgelopen woensdag in Duitsland gevoerd tussen de zestien Duitse deelstaten en minister van Gezondheid Karl Lauterbach. Door het quarantainebeleid kampen veel (cruciale) sectoren in Duitsland met grote personeelstekorten. Vooral mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon zouden daardoor onnodig lang thuis zitten. De regels worden daarom versoepeld.

Zo mogen mensen met een cruciaal beroep, zoals een verpleegkundige of politieagent, die met een besmet persoon in contact zijn geweest, na vijf of zeven dagen een zelftest doen en weer aan het werk. Eerst was dit nog veertien dagen.

Nederland

In Amsterdam testen brandweermannen en vrouwen op de kazerne ook vaker positief op corona. Daarbovenop vallen sinds de verscherpte quarantaineregels steeds meer collega’s uit omdat ze in aanraking zijn geweest met iemand met corona. Op dit moment kampt de brandweer met een ziekteverzuim van 17 procent. Om voldoende bezetting te houden, worden veel extra diensten gedraaid.

De Amsterdamse politie laat weten ondanks het aantal ziektemeldingen de uitval nog op te kunnen vangen, net zoals de vuilnisophaaldienst. Daar ligt als noodplan klaar om externe partijen in te huren, mocht te veel personeel thuis komen te zitten.

Ook in Engeland en België worden de regels aangepast om situaties als bij de Amsterdamse brandweer te voorkomen. Bij onze zuiderburen hoeven mensen die een boosterprik gehad hebben na contact met een besmet persoon helemaal niet meer in quarantaine. Wie nog geen boosterprik heeft gehad mag na een negatieve zelftest na vier dagen uit isolatie. Niet-gevaccineerden mogen dat op de zevende dag. Engeland voert sinds deze week een zelfde beleid.

Zes dagen thuis

In Nederland wordt sinds twee weken geen verschil meer gemaakt tussen geprikte mensen en ongevaccineerden. Wie met een besmet persoon in contact is geweest, moet in isolatie en zich na vijf dagen laten testen bij de GGD. ‘Is deze testuitslag negatief, dan mag je uit quarantaine,’ schrijft het RIVM op zijn website. Mensen zitten daardoor al gauw zes dagen thuis.

Deze week werd bekend dat Amsterdamse ziekenhuizen en verpleeghuizen door besmettingen en personeel dat in isolatie moet na contact met een besmet persoon, de roosters steeds moeilijker rondkrijgen. De druk op het zorgpersoneel loopt daardoor op.

En ook bij het GVB is het ziekteverzuim vanwege coronabesmettingen erg hoog. Maar gelukkig heeft het verzuim nog niet geleid tot grote structurele uitval, zegt een woordvoerder. Dat komt mede doordat het GVB al sinds het begin van de coronacrisis met een aangepaste dienstregeling werkt.

Versoepelingen

De komende tijd zullen ook in Nederland ongetwijfeld de geluiden gaan toenemen om ook hier het quarantainebeleid te versoepelen. Of dat verstandig is, moet volgens epidemioloog Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum per sector worden bekeken. “Ik denk dat je onderscheid moet maken tussen ziekenhuispersoneel en ander personeel,” zegt hij. ‘‘Ziekenhuizen moeten zelf beleid maken, die hebben te maken met kwetsbare mensen. Een besmet persoon is dan natuurlijk niet fijn, maar niemand aan je bed is nog slechter.”

Wel zegt Rosendaal dat het verstandiger is om mensen die misschien besmet zijn, bij de GGD te blijven testen omdat die testen betrouwbaarder zijn. Dat andere landen ervoor kiezen om geboosterde mensen te ontzien van quarantaine, is een risico, zegt hij. “Die mensen komen minder snel in het ziekenhuis, maar daar gaat quarantaine niet om. Het gaat om het doorgeven en daarvan weten we niet in hoeverre dat nog gebeurt.”

Dat landen ervoor kiezen om het aantal dagen tot een test in te korten, kan Rosendaal zich voorstellen. Uit eerste onderzoeken blijkt dat de omikronvariant een snellere cyclus heeft waardoor het virus sneller aan de oppervlakte komt.

Om het quarantainebeleid in Nederland aan te passen, zal het kabinet eerst advies moeten vragen aan het Outbreak Management Team. Daarna kan het kabinet dan een beslissing nemen.