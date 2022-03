Publiek weer welkom bij Dodenherdenking en viering 5 mei

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen een krans tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in 2021. Beeld ANP

Nu is iedereen weer welkom, zo maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei woensdag bekend. Ook de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei is weer openbaar toegankelijk.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zal een toespraak houden tijdens de jaarlijkse plechtigheid. Presentator en historicus Hans Goedkoop zorgt voor de 4 mei-lezing in De Nieuwe Kerk. De rest van het programma moet nog bekendgemaakt worden door het Comité 4 en 5 mei.

Het thema van dit jaar is Vrijheid in verbondenheid, laat het Comité weten. ‘De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen.’

Sober

Ook in andere delen van het land vinden op 4 mei herdenkingen plaats met om 20.00 uur twee minuten stilte.

Normaal gesproken is de Dam afgeladen tijdens de herdenking op 4 mei, maar vanwege corona werden de afgelopen twee jaar soberder vormgegeven. In 2020 legden het koningspaar en enkele vrijwilligers voor een vrijwel lege Dam de kransen voor de slachtoffers.

Tijdens de Dodenherdenking in 2021 was wel een kleine groep genodigden aanwezig, voornamelijk organisatievertegenwoordigers van diverse groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden. Dat jaar gaf komiek André van Duin een veelbesproken toespraak waarin hij – naast het herdenken van de honderdduizenden oorlogsslachtoffers – ook de vrijheid, verdraagzaamheid en tolerantie in de Nederlandse grondwet vierde.