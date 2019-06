Publicist over afblazen Keti Koti-lezing: ‘Bestuur is onder druk bezweken’

Sandew Hira. Beeld ANP

De uitnodiging van Hira als spreker zorgde voor onrust binnen de Surinaamse gemeenschap. Hira staat bekend als bondgenoot van Desi Bouterse en pleit onder meer van stopzetting van het strafproces tegen de president over zijn rol bij de Decembermoorden van 1982.

Volgens Hira zijn het Ninsee-bestuur en het Scheepvaartmuseum onder zware druk gezet om de lezing te schrappen. “De extremisten hebben hun zin gekregen,” aldus de publicist. Hij spreekt van een demoniseringscampagne.

Hira stelt dat hij eerder deze maand contact heeft gehad over de onrust met Ninsee-bestuurders Linda Nooitmeer en Martin Verbeet. Volgens de afspraak zou toen zijn afgesproken dat de partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Dat is er niet van gekomen.

Uitzendmodem gestolen

Hira legt ook een verband met de inbraak bij Radio Mart, het Surinaamse radiostation in Zuidoost waar hij zaterdag in gesprek zou gaan met de luisteraars. Dat kon niet doorgaan, omdat ‘s ochtends het uitzendmodem bleek te zijn gestolen.

Hira spreekt van een zeer verontrustende ontwikkeling. “De kern van de vrijheid van meningsuiting is dat iedereen het recht heeft om zijn of haar mening te verkondigen, ongeacht de vraag of je het met die persoon eens of oneens bent.”

Hira besluit zijn verklaring met een uitnodiging aan zijn opponenten, publicist Theo Para en advocaat Hugo Essed, om in het openbaar het debat aan te gaan. Ook vraagt hij om de mogelijkheid zijn lezing alsnog te kunnen houden.