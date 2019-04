Publiceren foto van kroongetuige Nabil B. 'onverantwoord'

Dat zei het Openbaar Ministerie donderdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting rond de bende van Nederlands meest gezochte misdadigers Ridouan Taghi en diens vermoedelijke rechterhand Saïd Razzouki.



De foto van B. stond in het strafdossier dat aan het OM, de rechtbank en alle verdachten en hun advocaten is verstrekt. De Telegraaf heeft daar waarschijnlijk inzage in gehad en publiceerde een geblurde foto. "Die foto had niet in het dossier gemogen. Dat was absoluut niet de bedoeling en is een fout geweest," zei de officier van justitie. "Daar zijn we heel erg van geschrokken, maar waar we nog meer van geschrokken zijn is dat dat de foto gedeeld is met de pers."



Het OM vermoedt dat het lek in de hoek van de advocaten van de verdachten gezocht moet worden. "Wij hebben niks met de pers gemaild en waarschijnlijk de rechtbank ook niet."