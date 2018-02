Psychose behandelen met VR-bril blijkt effectief

Wie misselijk wil worden van een achtbaan, hoeft het huis niet meer uit. Onderzoeker Roos Pot-Kolder laat in een doodgewone werkkamer van Arkin Basis GGZ in Zeeburg een filmpje van een achtbaan zien op een virtualrealitybril, en het onaangename gevoel in maag en hoofd is net zo sterk als in de Efteling. "Visuele informatie is dominant," zegt ze met een lichte grijns.



Het goede nieuws is dat visuele informatie ook voor andere doeleinden kan worden ingezet. Mensen die door (terugkerende) psychosen bang zijn geworden voor bijvoorbeeld een cafébezoek, kunnen in zo'n doodgewone werkkamer als die van Pot-Kolder een kopje koffie bestellen aan een virtuele bar.