Psycholoog instrueert personeel bij oorlogsexpo Stadsarchief

Medewerkers van het Stadsarchief kregen maandag een speciale cursus over het opvangen van emotionele bezoekers van de aangrijpende dubbeltentoonstelling over de Jodenvervolging.



Een psycholoog heeft de medewerkers die als gastheren en -vrouwen op de expositie rondlopen, de do's-and-don'ts verteld: luister, erken hun gevoel, bagatelliseer nooit en vraag niet door.



Psycholoog Josée Netten van Arq Psychotrauma Expert Group zette tijdens de drie uur durende cursus uiteen welke emoties los kunnen komen bij de expositie over de weggevoerde Joden uit de Rapenburgerstraat en de interviews met Joodse gezinnen die voltallig de oorlog overleefden.



"Belangrijk is dat de gastheren en gastvrouwen naar de bezoekers luisteren en vertellen dat het normaal is dat zij van slag zijn. Mensen schamen zich namelijk vaak voor hun emoties."



Niet doorvragen

Een ander advies: vraag bezoekers niet uit als ze met verhalen komen. "De medewerkers kunnen gefascineerd raken door de verhalen, maar ze moeten niet doorvragen. Dat mensen vooral moeten praten, is een mythe. Geef grenzen aan als hun verhalen te lang of te veel worden. Ze moeten ook weer rustig de deur uitgaan."