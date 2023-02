Psychologisch onderzoek naar verdachte brandstichting Riekerhaven: ‘Hij was ongelukkig in zijn woning’

Bij de brand in Startblok Riekerhaven brandde een blok woningen volledig af. Een ander werd onbewoonbaar verklaard. Beeld MICHEL VAN BERGEN/ANP

Woensdag verscheen de in Aleppo geboren Syriër Mohamad S. (27) voor de Amsterdamse rechter, voor een inleidende zitting in zijn zaak. Hij wordt ervan verdacht op 13 november met opzet brand te hebben gesticht in zijn eigen woning op Startblok Riekerhaven in Nieuw-West, waar een blok met 64 wooncontainers volledig is afgebrand. Een ander blok, met nog eens 78 woningen, is onbewoonbaar verklaard wegens waterschade.

De officier van justitie vroeg de rechter S. te laten observeren in het Pieter Baan Centrum. Volgens haar is er ‘zowel voorafgaand als tijdens de brand sprake van problematiek in persoonlijkheid’ bij S, maar zijn advocaat Patrick Rombouts ziet ‘geen enkele meerwaarde’ in spreken met een psycholoog of psychiater. De rechtbank gaat mee met de officier. “Uw psychische staat is relevant voor allerlei vragen die wij hebben,” aldus de rechter.

Seksuele geaardheid

Volgens de officier was de verdachte ongelukkig in zijn woning en heeft hij dat aan getuigen verteld. De avond van de brandstichting zou hij op WhatsApp tegen een getuige hebben gezegd naar Groningen te willen en zijn huis te willen ‘verwoesten’. Zij stelt dat S. eerder vernielingen heeft aangebracht, waaronder op 11 september 2022.

“Hij gaf zelfs aan dat mensen dachten dat hij gek is,” zegt de officier, “en dat hij dat zelf ook denkt.”

Advocaat Rombouts zegt dat S. van Syrië via Turkije naar Nederland is gevlucht – hij is vergevorderd in zijn proces van naturalisatie om Nederlander te worden – en dat hij worstelt met zijn seksuele geaardheid. “Stel je dan voor in wat voor nachtmerrie hij terechtkomt als hij ook nog eens opgenomen wordt in het Pieter Baan Centrum, terwijl hij misschien wel onschuldig is.”

S. wordt in zijn cel in Den Haag geobserveerd, en zou volgens Rombouts in een telefoongesprek gezegd hebben: “Waarom zou ik mijn naturalisatie op het spel zetten en mijn huis in de fik steken?”

Mohamad S. ziet zelf ook niets in psychologisch onderzoek. Bij monde van zijn tolk zegt hij in het Arabisch: “De getuigen die aanwezig zijn, kunnen voldoende bepalen wat voor persoon ik ben.”

Justitie doet nog onderzoek naar de brand, maar ook rond dat onderzoek nog veel vragen. Zo zijn er camerabeelden, maar die zijn onduidelijk: Mohammed S. wordt daarop gezien, maar ook S. met andere mannen. Hun rol is onduidelijk. Er zijn 112-meldingen toegevoegd, maar zonder tijdstippen. Daardoor is het voor de officier nog lastig te reconstrueren wat er die zondagmiddag is gebeurd.

Broekspijp en matras in brand

Advocaat Rombouts: “De vraag of cliënt de brand heeft aangestoken of niet is naar mijn idee niet te herleiden uit het dossier.” Volgens hem zijn er geen brandversnellende middelen aangetroffen in de woning van S. op Riekerhaven. Hij stelt dat de verdenking van brandstichting komt uit het feit dat S. ‘wat verward was’ op het moment van de brand. “Toen hij is aangehouden, is hij een strafrechtelijke fuik in gegaan waar hij niet meer uitkomt.”

De officier van justitie weerspreekt dat: S. werd bij de brand ‘in passieve staat’ aangetroffen, terwijl er vonken van anderhalve meter uit zijn woning kwamen. “Er wordt een vlam aangetroffen op zijn broek, en hij reageert qua emotie niet passend op de situatie. Bij de politiebus moet hij gniffelen en lachen, terwijl het hele woonblok in sneltreinvaart vlam vat.”

De rechtbank vindt dat overtuigend genoeg en houdt S. voor nog eens negentig dagen vast. “Dat komt door het feit dat u alleen aangetroffen bent in uw woning,” zegt de rechter, “met broekspijp en matras in de brand, terwijl u zelf geen aanstalten maakte om daar iets aan te doen.”

Minder statushouders

Er is meer misgegaan bij de brand op Riekerhaven. De containerwoningen bleken niet brandveilig genoeg. De brandweer voert nog een eigen onderzoek uit, daar zal een tijdlijn van de brand uit voortkomen. De uitkomst van dat rapport wordt in de loop van volgende week verwacht.

Amsterdam pionierde met ‘gemengdwooncomplexen’ als dit, waar statushouders en Nederlandse jongeren met elkaar samenwonen, maar het toezicht faalt op veel van deze complexen. Ook op Riekerhaven zijn er signalen van geweld, drugsgebruik en aanranding. De gemeente heeft na de brand op Riekerhaven besloten om deze complexen zo aan te passen dat er relatief gezien minder statushouders komen te wonen.

De volgende zitting is op 11 mei; de inhoudelijke behandeling wordt pas in september verwacht.