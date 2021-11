Psychiater crisisdienst: ‘De vader van Famke had onderzocht moeten worden’

Wethouder gaat in op aanbod Zoeteman

Namens de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam heeft directeur Jeroen Zoeteman de gemeente de afgelopen jaren meermaals geattendeerd op de in zijn ogen gebrekkige samenwerking met de jeugdzorg. Dat leidde niet tot verandering. Ook na het fatale incident met Famke Koeman is de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam niet benaderd door de gemeente, die eindverantwoordelijk is voor de jeugdzorg.

Dat is opmerkelijk, want een aanbeveling in het rapport Onmacht is dat de jeugdzorg beter moet samenwerken met de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Ook als een volwassen ouder dat afhoudt, zoals de vader van Koeman. Het rapport Onmacht is geschreven in opdracht van wethouder Simone Kukenheim (Zorg).

Kukenheim neemt de oproep van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam echter ter harte, zo laat ze in een reactie weten. “De ggz voor volwassenen kan alleen van betekenis zijn binnen de Jeugdbescherming als ouders meewerken en dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Het aanbod van Zoeteman om te onderzoeken of de doorzettingsmacht van de crisisdienst hierin een rol kan spelen, zullen wij zeker benutten.”

Verder deelt de wethouder de analyse van Zoeteman dat psychische problemen van ouders vaak een grote rol spelen bij gezinnen in de jeugdhulp. “Als het aan mij ligt, moet de ggz voor volwassenen ondersteunend kunnen zijn aan de Jeugdbescherming. Dat betekent: ook behandelen zonder diagnose en het herkennen van risico’s van mentale problematiek bij ouders voor het veilig opgroeien van kinderen.”

Kukenheim vroeg bij zorgverzekeraars en ministeries recent aandacht voor de inzet van ggz voor de ouders met kinderen in het jeugddomein. “Zodat ouders op tijd geholpen kunnen worden, en risico’s voor kinderen van ouders met problemen eerder worden gezien.”