Psychiater Birit Broekman over vrouwen in de overgang: ‘Het gaat veel verder dan opvliegers’

Birit Broekman: ‘Er zijn in Nederland zo’n 1,2 miljoen vrouwen in de overgang. Bij 80 procent gaat dat gepaard met klachten.’ Beeld Koosje Koolbergen

Leeft de mens te lang?

Wie met een evolutionaire blik stelt dat de mens als enige taak heeft om de homo sapiens te laten voortbestaan, kan concluderen van wel. De levensverwachting is in Nederland 80 jaar voor mannen en 83 voor vrouwen. Voortplanting werkt doorgaans beter in de eerste helft van het leven dan in de tweede.

Bij mannen neemt de vruchtbaarheid op hogere leeftijd iets af, bij vrouwen verdwijnt die vanaf pakweg 45 jaar. In de historie van de mensheid was dat nooit een probleem; 150 jaar geleden was de gemiddelde levensverwachting immers ongeveer 48 jaar. Door betere hygiëne, een overvloed aan voedsel, toegenomen maatschappelijke veiligheid en betere medische zorg, is dat veranderd.

Die ruim dertig gewonnen levensjaren gaan echter ook samen met verlies. De gezondheid en de levenslust laten op het einde doorgaans na, bij mannen net zo goed als bij vrouwen. Er komen kwaaltjes en ziekenhuisopnamen. Er komt gepieker en somberheid.

“In het ziekenhuis heeft ongeveer één op drie patiënten behalve een lichamelijke stoornis ook een mentale aandoening,” zegt Broekman. “Vaak een depressie of een angststoornis.”

Birit Broekman (49) is ziekenhuispsychiater in OLVG. Ze houdt zich bezig met de wisselwerking tussen mentale en fysieke aandoeningen. Een van haar specialisaties is psychiatrie in combinatie met de overgang – de bijna tienjarige periode in een vrouwenleven die begint rond 45 jaar en eindigt met onvruchtbaarheid. Vrijdag is Broekman aangesteld als bijzonder hoogleraar bij Amsterdam UMC, waar ze meer inzicht wil krijgen in de lichamelijke en psychische klachten van vrouwen op weg naar de menopauze.

U runt de menopauzepoli met een gynaecoloog. Wat voor patiënten zien jullie?

“Vrouwen die extreem veel last hebben van de overgang. Het gaat verder dan opvliegers en lichte gewrichtsklachten; denk aan heel slecht slapen, somberheid die niet overgaat of extreme prikkelbaarheid. Als de huisarts geen soelaas kan bieden, komen wij in beeld. De menopauzepoli bestaat ruim een jaar. De combinatie van een gynaecoloog en psychiater voor deze patiëntengroep is uniek in Nederland.”

Waarom vindt u zo’n poli nodig?

“Er zijn in Nederland zo’n 1,2 miljoen vrouwen in de overgang. Bij 80 procent gaat dat gepaard met klachten. Bij één op de drie vrouwen leidt dat tot ziekteverzuim. Vaak spelen er ook psychiatrische klachten.”

Hoe is dat te verklaren?

“Dat kan heel divers zijn. Tijdens de overgang neemt het vrouwelijk geslachtshormoon af. Dat proces gaat met horten en stoten. Die afname heeft invloed op andere systemen, zoals het stresssysteem, en op het bioritme, dat de slaap reguleert. Meer stress en slechtere slaap kunnen een depressie triggeren, zeker bij vrouwen die eerder al eens depressief waren.”

“Maar wat naast de lichamelijke veranderingen ook kan meespelen: tijdens de overgang gaan kinderen vaak het huis uit, overlijden ouders of nemen de loopbaanperspectieven af. Het leven verandert, niet iedereen kan dat goed verwerken.”

U kijkt nadrukkelijk naar psychiatrische aandoeningen. Loopt u zo niet het risico op overdiagnose of medicalisering van ‘gewone’ problemen?

“Dat risico bestaat, inderdaad. Daar letten we scherp op. Het is belangrijk problemen die bij het leven horen –denk aan verlies, rouw of omgaan met fysieke achteruitgang – en psychiatrische problemen te onderscheiden, en dat is niet altijd even makkelijk. Maar als de problemen ernstig zijn, en het functioneren er door beperkt wordt, kan een behandeling worden ingezet. We zien ongeveer acht nieuwe patiënten per maand. Maar dit lijkt niet voldoende, helaas hebben we een wachtlijst.”

Wat kunt u aan behandelingen bieden?

“We geven leefstijladvies – beweeg en slaap voldoende, eet en drink gezond –, maar ook gerichte slaaptherapie. Ook kunnen we vrouwelijke geslachtshormonen en antidepressiva voorschrijven. Soms verwijzen we voor verdere behandeling van psychische klachten door naar psychiaters of psychologen.”

Helpt die aanpak?

“Op grond van wat we in de spreekkamer zien en terughoren wel. Maar de resultaten moeten nog in een studie worden vastgesteld. Dan kun je meer gefundeerde conclusies trekken. Maar ik hoop en verwacht dat er over tien jaar in heel Nederland menopauzepoli’s zijn zoals in OLVG.”

“Wij waren er ook vroeg bij met de zogenoemde POP-poli’s, voor zwangere vrouwen met psychiatrische problemen. POP staat voor psychiatrie, obstetrie of verloskunde, en pediatrie of kindergeneeskunde. De POP-poli’s in OLVG en Erasmus MC bestaan al ruim tien jaar, en naderhand kwamen ze ook in andere ziekenhuizen.”

De menopauzepoli bundelt net als de POP-poli opnieuw verschillende medische disciplines. Is dat een beetje uw handelsmerk?

“Dat kun je best stellen, ja. Ik geloof erg in de integratie van medische specialismen, met veel aandacht voor de psyche van de patiënt. Ook buiten de overgang of zwangerschappen zie je dat dat belangrijk is. Zo stoppen nierpatiënten die angstig of depressief zijn sneller met hun nierdialyse dan opgewektere lotgenoten. Nierdialysepatiënten met depressie overlijden ook eerder.”

“Maar ook zien we veel sombere en angstige patiënten bij de orthopedie. Operaties met knieprotheses geven niet altijd het gewenste resultaat en de vraag is of mentale klachten hier ook invloed op hebben.”

Hoe interpreteert u die bevindingen?

“Lichaam en geest zijn niet goed te scheiden. De geneeskunde is heel erg specialistisch geworden; artsen weten heel veel van bijvoorbeeld een nier, long of knie. Maar het is ook belangrijk om oog te hebben voor de mentale gesteldheid; wat betekent een ingreep in een leven? Is er een reden om een operatie níét te doen? Ik denk dat de geneeskunde baat heeft bij generalisten, die daar meer oog voor hebben. Specialisten zouden wat meer moeten gaan kijken als generalist. Dat is aan te leren.”

Uw bijzondere leerstoel ziekenhuispsychiatrie is net ingegaan. Wat hoopt u te hebben bereikt over pakweg tien jaar?

“Dat er meer oog is voor die generalistische blik in het ziekenhuis en dat we echt geïntegreerd werken. Niet alleen op poliklinieken, maar ook op geïntegreerde afdelingen. En ik wil meer weten over de relatie tussen de mentale stemming van patiënten, hormoonbehandelingen en slaap.”

