Provincies werken samen in opvang gewonden

Het gaat om de ambulances in de regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland, Gooi & Vecht en Flevoland. Met behulp van het spreidingsplan wordt de druk verdeeld over alle ziekenhuizen en komt de zorg niet in gevaar, stellen ze.



Primeur

Het is voor het eerst dat de ambulancediensten dit op deze manier regelen en ze zeggen dat ze hiermee een primeur hebben in Nederland. De organisaties hebben gekeken naar de aanslagen in bijvoorbeeld Parijs, Brussel en Berlijn en constateerden dat de nabijgelegen ziekenhuizen snel volstroomden.



De meldkamer heeft in het spreidingsplan een belangrijke rol. Direct na een incident ligt hier de regie. Het plan is inmiddels afgestemd met alle betrokken ziekenhuizen binnen de deelnemende regio's.



'Voorbereiding niet optimaal'

Eind augustus meldden FNV en CNV Ambulancezorg nog dat het ambulancepersoneel bezorgd was, omdat ambulances bij een eventuele aanslag niet optimaal voorbereid zouden zijn.



Volgens Ambulancezorg Nederland waren er toen net landelijke afspraken gemaakt over hoe om te gaan met terreur en werd er gewerkt aan de uitvoering.



Het waren zorgen die de Amsterdamse afdeling overigens niet herkende. De ambulancemedewerkers zouden juist 'alles in huis hebben, mocht er wat gebeuren'.