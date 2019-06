Provincie wil Noord/Zuidlijn verlengen naar Zaanstad en Purmerend

De provinciale politiek gaat eindelijk aan de slag met de verduurzaming van Noord-Holland. Amsterdam profiteert: van extra ruimte voor windmolens tot verdere uitbreiding van de Noord/Zuidlijn.

Meer windmolens en het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar het noorden zijn de opvallendste maatregelen in het coalitieakkoord dat woensdagmiddag wordt gepresenteerd in de Provinciale Staten van Noord-Holland. GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA gaan daar samenwerken in een coalitie. Deze partijen zijn de Amsterdamse ambities gunstiger gezind dan de coalities van de afgelopen jaren, die onder leiding stonden van de VVD.

Meest in het oog springend is dat de ban op windmolens rond de hoofdstad van tafel gaat. Het provinciehuis gaat in de Metropoolregio Amsterdam, ruwweg het gebied van de Beemster in het noorden tot Hilversum in het zuiden, de plaatsing van windmolens niet langer blokkeren. In de overige gebieden van de provincie, voornamelijk de kop van Noord-Holland, geldt een ‘nee, tenzij’-beleid. Hier mogen nieuwe windmolens alleen komen als er draagvlak in de regio is.

De afgelopen jaren botsten Amsterdam en de provincie geregeld over windmolens. De hoofdstad wil vooral in het Westelijk Havengebied de plaatsing toestaan, maar de provincie als bevoegd gezag weigerde de meeste vergunningen.

Dat wordt nu eenvoudiger. Niet overal, maar via het ‘ja, mits’-principe. Dit maakt de weg vrij voor veel meer windmolens in de winderige open gebieden rondom de stad, vooral aan de noord- en westkant.

Meer metro

Een andere opvallende belofte uit het akkoord is dat de provincie Noord-Holland de regie naar zich toetrekt in het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Momenteel lobbyt de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma in Den Haag al voor budget voor het doortrekken van de metro naar Schiphol en Hoofddorp, maar in het Noord-Hollandse coalitieakkoord staat dat Haarlem de kar wil trekken bij de verlenging naar Zaanstad en Purmerend. ‘Daarover maken we binnen deze coalitieperiode bestuurlijke afspraken met de regio en het rijk,’ aldus het akkoord. Ook is er geld vrijgemaakt voor een haalbaarheidsonderzoek en wordt er 20 miljoen euro vrijgemaakt voor andere vervoersknooppunten.

Zonneweides

Ook Schiphol kan meer bemoeienis uit Haarlem verwachten. Groei is voor de provincie alleen aan de orde als de toestellen die gebruikmaken van de luchthaven aanmerkelijk schoner zijn en er substantieel minder nachtvluchten plaatsvinden. Ook zal de bouw van zonneweides vol zonnepanelen rondom de luchthaven worden onderzocht, mede bedoeld om de overlast van ganzen te beperken.

De partijen lijken er ook meer werk van te willen maken om toeristen naar de cultuurhistorische trekpleisters te lokken. ‘Noord-Holland is immers een provincie met – ook buiten Amsterdam – een rijke cultuur, historie en aantrekkelijke evenementen,’ schrijven de onderhandelaars. Een ‘toeristenvisie’ moet sturing geven aan dit proces. Er komt tevens flink meer geld om de Stelling van Amsterdam te renoveren en onder de aandacht te brengen.

De stappen die Haarlem nu zet, gaan onmiskenbaar in dezelfde richting die Amsterdam vorig jaar heeft ingeslagen. De invloed van de VVD, die net zoveel zetels haalde als GroenLinks en alleen percentueel iets kleiner is, blijft wel zichtbaar. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid te bouwen in groengebieden. Ook de nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9 blijft een doel, maar wordt mogelijk verdiept aangelegd, zodat de verkeersader niet zichtbaar is in het landschap.