Provincie vreest dat nieuwe geluidsregels Schiphol woningbouw zal belemmeren

Beeld ANP

Dat staat in een brief van gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) gericht aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. In het ontwerp van de nieuwe Omgevingswet wordt lawaai veroorzaakt door luchtvaart veel zwaarder meegeteld dan voorheen. Ook worden alle geluidsbronnen bij elkaar opgeteld. Volgens Olthof gaat hiermee de hele regio rondom Schiphol ‘de facto op slot’. ‘Ongeacht de lokale omstandigheden, wordt daarmee de hele omgeving als onleefbaar weggezet.’

Als voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) waarvan de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en 56 gemeenten in de omgeving van Schiphol lid zijn, maakt Olthof zich ernstige zorgen. Na alle problemen rondom pfas en stikstof kan door de nieuwe wet ook geluid nieuwe problemen opleveren voor de bouw van woningen.

Als de wet van kracht wordt kunnen gemeenten rondom Schiphol volgens Olthof geen vergunningen meer afgeven voor woningbouwplannen. In totaal staan zo’n 368.000 woningen in de metropoolregio Amsterdam op de planning. Ook de plannen rondom andere luchthavens zoals die van Den Helder, Hilversum, Rotterdam en Eindhoven komen door de wet in de knel.

Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger in het Schipholoverleg, is juist blij met de plannen voor de nieuwe wet, zegt hij tegen het NoordHollands Dagblad. “Doordat vliegverkeer eindelijk ook wordt toegevoegd, ontstaat er terecht een veel negatiever beeld. Dat betekent niet perse minder woningbouw, maar juist dat we nog meer moeten inzetten op hinderreductie van de luchtvaart.”