Provincie Noord-Holland verbreekt nu toch zusterband met Chinese provincie Shandong

Kersenbloesemvelden bij de stad Jinan, in de Chinese provincie Shandong. De provincie Noord-Holland heeft de zusterband met de Chinese provincie verbroken. Beeld Future Publishing via Getty Imag

Verstopt tussen de vakantiepost voor de provinciale staten zit een opmerkelijk schrijven van de commissaris van de Koning van Noord-Holland. De droge mededeling: het provinciebestuur verbreekt de banden met de Chinese provincie Shandong. Bijgesloten zit de inmiddels verstuurde brief van Arthur van Dijk aan gouverneur Zhou Naixiang die vriendelijk wordt bedankt voor de jarenlange bijdrage vanuit China aan de vriendschap tussen beide provincies.

De brief is opmerkelijk omdat Van Dijk precies een jaar geleden in antwoord op vragen van de statenfractie van de SP nog liet weten vast te willen houden aan de zusterband met Shandong. Op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd toen nog gekozen voor een ‘kritisch-constructieve houding’. Mensenrechten zouden via de Europese Unie bij China onder de aandacht worden gebracht. En: “De effecten van het opzeggen van de zusterrelatie zijn niet te overzien.”

Twaalf maanden later is alles anders, en verbreekt Noord-Holland alsnog de banden met Shandong. Een duidelijke reden voor de koerswijziging wordt niet gegeven in de brief aan de statenleden. In de brief naar China wordt verwezen naar een verandering in het beleid voor internationale samenwerking. Die wordt voortaan vooral gezocht in Europese regio’s en landen. “We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze afweging,” voegt Van Dijk er nog aan toe.

Gemiste kans

In de brief wordt met geen woord gerept over de mensenrechten, en dat vindt voormalig statenlid van de SP Wim Hogervorst een gemiste kans. “Wij hebben de motie indertijd ingediend om een signaal af te geven over de belabberde staat van dienst van China op het gebied van de mensenrechten,” aldus Hogervorst die net is aangesteld als wethouder in Enkhuizen. “Het is jammer dat het nu op een strategische beleidswijziging wordt gegooid.”

Fractievoorzitter Anouk Gielen van GroenLinks toont zich verbaasd over de brief van de commissaris. “Wij staan achter het besluit, maar zijn wel benieuwd naar de inhoudelijke reden om dat nu wel te doen en vorig jaar niet. Na het reces gaan we daar opheldering over vragen.” Ook D66 laat bij monde van fractievoorzitter Amélie Strens weten blij te zijn met de heroverweging. “Die moet in overleg met Den Haag zijn gemaakt. Kennelijk is er meer ruimte gekomen.”

Economische samenwerking

De zusterband tussen Noord-Holland en Shandong bestaat sinds 1996. In 2006 werd de band aangehaald met de ondertekening van een zogeheten Memorandum van Overeenstemming door commissaris Harry Borghouts en zijn ambtgenoot Han Yuqang. De relatie bestond voornamelijk uit economische samenwerking in de vorm van handelsmissies over en weer. De afgelopen jaren stond de zusterband op een laag pitje.

Dat laatste maakt het verbreken van de banden voor een deel tot een symbolische maatregel. Toch is het bijzonder dat Noord-Holland de stap zet. Vorig jaar verbrak de gemeente Arnhem in opdracht van de gemeenteraad de stedenband met Wuhan. Dat gebeurde uit protest tegen de behandeling van de Oeigoeren, de onderdrukte islamitische minderheid in China, en tegen de zin van het college dat ook liever kritisch-constructief was doorgegaan met de collega’s in Wuhan.

Sindsdien zijn er nog negen gemeenten in het land met een stedenband met China. Amsterdam heeft een partnerschap met Peking en Shenzen. Andere gemeenten zijn Delft, Enschede, Groningen, Maastricht, Oosterhout, Oss, Tilburg en Weert. In geen van deze gemeenten bestaan momenteel concrete plannen om de stedenband te beëindigen.