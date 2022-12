Provincie houdt voet bij stuk: geen referendum tegen windmolens in Noord-Holland

Beeld Joris van Gennip

Windalarm hoopte door een referendum in Noord-Holland de bouw van windturbines langs de stadsrand van Amsterdam te stoppen. Een meerderheid van Provinciale Staten kwam eerder dit jaar al tot de conclusie dat een referendum voor teveel vertraging zorgt, maar de Amsterdamse actiegroep vocht dat besluit met succes aan bij een beroepscommissie.

Deze Hoor- en adviescommissie (HAC) oordeelde dat Provinciale Staten het referendumvoorstel op verkeerde gronden van de hand had gewezen. Het provinciebestuur moest zich daarop opnieuw buigen over de vraag of een referendum mogelijk is. Een meerderheid kwam in een stemming maandagavond wederom tot een afwijzing. Alle vanuit de oppositie ingediende moties haalden geen meerderheid. Volgens de coalitie zouden initiatiefnemers van windmolens door een referendum twee jaar langer in onzekerheid zitten, wat vertraging zou opleveren voor zo’n veertig nieuwe windturbines.

Of het uiteindelijk daadwerkelijk tot een referendum zou komen, was overigens nog de vraag. Daarvoor zouden de initiatiefnemers eerst nog 45.000 handtekeningen moeten inzamelen. Eerder lukte het hen wel met vijfhonderd handtekeningen om het referendumvoorstel op de vergaderagenda van Provinciale Staten te krijgen.

Naar de rechter

Windalarm richt zich tot Noord-Holland, omdat het provinciebestuur af wil van het beleid om geen windmolens toe te staan dichterbij dan 600 meter van woningen. In de gemeente Amsterdam waren veel windmolenplannen daarmee kansloos.

Omdat het besluit om het referendum opnieuw af te wijzen volgens Windalarm nog steeds niet behoorlijk is beargumenteerd, overweegt de actiegroep naar de rechter naar te stappen, zegt woordvoerder Joost de Groot.