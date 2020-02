Provincie: Amsterdam moet meer statushouders huisvesten

Twee voormalige schoolgebouwen in Noord die zijn getransformeerd tot woningen voor jonge statushouders en starters (18-27 jaar). Beeld Stadgenoot

De provincie zal dan, op kosten van Amsterdam, de achterstanden zelf wegwerken, desnoods met hulp van andere gemeenten, of door tijdelijke woningen te regelen.

Elke gemeente krijgt de opdracht een bepaald aantal statushouders, dat zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, te huisvesten. Amsterdam kampt al jaren met een achterstand. Op 1 januari 2020 had de gemeente een achterstand van 206 statushouders. Daar komt de nieuwe opgave bij om 266 erkende vluchtelingen te huisvesten. Dit betekent dat de stad voor 1 juli 472 plekken moet vinden. In januari is voor 66 statushouders onderdak gevonden.

Door de overspannen woningmarkt kost het de gemeente veel moeite om, veelal sociale, woningen te vinden voor vluchtelingen.

De provincie Noord-Holland oefent druk uit op de gemeenten, omdat statushouders anders te lang in asielzoekerscentra moeten verblijven en dan achterstand oplopen met hun inburgering. De provincie vindt dat ze verder uitstel aan Amsterdam niet meer kan rechtvaardigen naar gemeenten die wél aan hun opdracht voldoen.