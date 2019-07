Protestmars tegen schietpartijen in openbare ruimte: ‘De maat is vol’

De plek van de moordaanslag bij metrostation Kraaiennest in Zuidoost. Beeld ANP

“De gemeenschap is klaar met alle schietpartijen en de onveiligheid die daarmee gepaard gaat,” zegt initiatiefnemer Joel Ricardo, werkzaam als jeugdleider bij Victory Outreach. “Het komt steeds dichterbij.”

Daarmee doelt Ricardo op de schietpartij vorig weekend bij metrostation Kraaiennest, waarbij crimineel Inchomar Balentien om het leven kwam. Zijn ouders zijn lid van kerkgemeenschap Victory Outreach. “Dit is niet het eerste incident waarbij familie van mensen uit onze gemeenschap zijn getroffen,” aldus de initiatiefnemer. “De maat is vol. We moeten iets doen.”

Vanaf het Cultureel Educatief Centrum op de Bijlmerdreef loopt men om 20.00 uur gezamenlijk richting metrostation Kraaiennest. Onder andere Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter van Zuidoost, zal een toespraak houden. Volgens Ricardo hebben meerdere organisaties, waaronder verschillende kerkgemeenschappen en de politie, toegezegd mee te lopen.

“We zeggen niet dat door deze mars al het geweld zal stoppen,” zegt Ricardo. “Maar we willen wel een geluid van hoop uiten.”

Don Ceder, fractievoorzitter van de ChristenUnie en lid van Victory Outreach, is vanuit het buitenland betrokken bij de organisatie van de mars. Hij roept ‘de jongeren in de drugshandel, handhavers, burgemeester en wethouders en de hele stad’ op het geweld te stoppen. “We willen een verandering zien: dat de oorzaken worden aanpakt en we vroegtijdig jongeren en ouders ondersteunen die in een wereld van pijn en leed gezogen dreigen te worden.”