Protestmars in Zuidoost: ‘Het moet stoppen met de criminaliteit’

Demonstranten met borden lopen over straat tegen het geweld en criminaliteit in Zuidoost. Beeld Lin Woldendorp

Schietpartijen op klaarlichte dag. Liquidaties. Steekpartijen. Overvallen. Jongeren die met wapens rondlopen. Een plofkraak met als gevolg dat een metrostation heel zwaar beschadigd raakt.

Het is genoeg, zeggen bewoners uit de Bijlmer. Ze willen dat het geweld stopt. Dat de criminaliteit verdwijnt. Om aan dat gevoel een stem te geven, verzamelden zich in Amsterdam-Zuidoost vrijdagavond zeker zo’n tweehonderd mensen voor een protestmars.

Die begon bij metrostation Ganzenhoef, de plek waar de schade van de plofkraak enkele maanden geleden nog altijd duidelijk zichtbaar is.

Voordat er gelopen gaat worden, neemt de initiatiefnemer van het protest, Joel Ricardo (28), werkzaam als jeugdleider bij de kerk Victory Outreach, het woord. “Wat fijn dat jullie allemaal zijn gekomen.”

Voor zich ziet hij veel kerkgenoten, te herkennen aan de witte shirtjes waarop staat ‘Stop the Violence’. Ook ziet hij mensen die niks met zijn of een andere kerk te maken. Buurtgenoten die klaar zijn met het geweld.

“Telkens breekt mijn hart als ik lees over de verschrikkelijke gebeurtenissen. Als ik weer naar een begrafenis moet,” gaat Ricardo verder.

Hij krijgt applaus.

“We zullen lopen voor hoop. Geloven jullie in hoop vandaag?”

Weer applaus.

Lovend over de woorden van Ricardo is stadsdeelvoorzitter van Zuidoost Tanja Jadnanansing (Pvda). Ook complimenteert ze de mensen die zijn komen opdagen. “Complimenten voor onszelf. Dit willen we niet,” refereert ze aan de criminaliteit.

Jadnanansing heeft een verzoek. “Meld misdaad, bij de politie of anoniem. Het gaat hier ook om verantwoordelijkheid nemen.”

“En,” zo gaat ze door, “natuurlijk kunnen we goed rappen, dansen en muziek maken, maar we kunnen zoveel meer. Wapen je niet met wapens, maar met kennis. Kennis is macht.”

Ook nu weer: applaus.

Balentien

Eén van de redenen voor deze actie is de liquidatie onlangs van crimineel Inchomar Balentien (33). Zijn moeder, Shalimar Mulyana, maakt deel uit van de kerk Victory Outreach. Ook zij neemt het woord.

Mulyana, klein van postuur en met zwarte zonnebril, is duidelijk geëmotioneerd als ze haar toespraak begint.

Tijdens haar speech wordt ze bozer, krijgt ze meer volume en ontvangt ze van het publiek luid applaus. “Ik sta hier als een moeder. Het is een mars waarin we laten zien dat je niet zomaar levens kan afnemen. Wij marcheren als kinderen van God.”

Na haar woorden begint onder de zakkende zon de mars. De brassband, met luid gedrum, loopt voorop en wordt gevolgd door een flinke stoet.

Buurtgenoten horen het geluid en doen hun deuren op. Sommigen sluiten aan. De mensen praten met elkaar. Kinderen dansen.

Ook de kleinkinderen van Sahaira Hosé (52).

Negen heeft ze er, waarvan er vijf meelopen. Ook haar vier eigen kinderen zijn aanwezig. “Het moet stoppen met de criminaliteit,” zegt ze. “Als moeder en oma doet het je toch wat. Je wilt dat kinderen hier veilig zijn. Ik kan geen ambulance meer horen.”

Raul Grives (31), buurtbewoner, loopt ‘uit solidariteit’ mee. “De buurt heeft positiviteit nodig, anders blijft iedereen maar in de negatieve sfeer zitten,” zegt hij.

Karel Visscher (64), die al 44 jaar in de Bijlmer woont, ziet de mars als een teken van hoop en positiviteit. “Maar,” zo benadrukt hij, “in al die jaren dat ik hier woon, is veel meer goeds dan ellende gebeurd.”

De mars eindigt bij metrostation Kraaiennest, waar Balentien twee weken geleden ‘s nachts werd neergeschoten.

Vrede voor Amsterdam

Ricardo neemt als laatste het woord. “Dit is voor heel Amsterdam,” is zijn boodschap. Voor iedereen die te maken heeft met geweld. In het centrum, Noord, Nieuw-West of Oost.

Er volgt nog een laatste gebed. Iedereen houdt zijn rechterhand omhoog.

“We bidden voor vrede voor de stad. Amen.” Applaus van het publiek. “Vrede voor Amsterdam. Voor Zuidoost.”

Kritiek op de Amsterdamse politiek is het niet, benadrukt Ricardo overigens. “Er zijn hier veel mensen met ideeën en meningen over oplossingen. Hopelijk kunnen we samenwerken met de politiek tot een oplossing. We willen hier iets aan doen.”

De ChristenUnie heeft de mars mee geregeld. Lijsttrekker Don Ceder, schreef al in Het Parool: ‘We zijn er klaar mee. Met de drugsoorlog, de rouwende moeders, dat onze vrienden doodgeschoten worden op straat.’

Beeld David Hielkema

De marsband begeleidt de mensen richting metrostation Kraaiennest Beeld David Hielkema