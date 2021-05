Protestmars in de Bijlmer: ‘Ik kom voor de wappieparade’

De 45-jarige Eva van Zeeland bij de demonstratie in de Bijlmer. Beeld Het Parool

Van de mensen die op het Bijlmerstation de metro uitstappen, draagt een deel al geen mondkapje meer. Ze zijn op weg naar het Arenapark, waar zich rond 11.30 uur al zeker duizend betogers hebben verzameld. Coronamaatregelen worden (vanzelfsprekend) niet in acht genomen, enkel de politieagenten dragen een mondkapje. Een schril contrast met de vaccinatiestraat in de Afas Live, pal naast de plek van de demonstratie.

De sfeer is gemoedelijk, veel groepjes mensen staan bij elkaar. De mars vertrekt even later, op muziek met de tekst You need to fight for your right to party van de Beastie Boys. De betogers lopen van het Arenapark via de Flierbosdreef en het Anton de Komplein naar de Amsterdamse Poort om weer terug te komen op het Arenapark. Daar wordt afgesloten met een ‘wereldwijde meditatie’.

Wappieparade

Een vrouw in een roze onesie met bijpassende kleur haar zegt dat ze voor de ‘wappieparade’ komt. “Ik wil dat mensen hun vrijheid terugkrijgen. Daar wil ik het bij laten.” Ze verdwijnt in de massa, waar verschillende vlaggen — Amsterdamse, Friese, met puur een rood hart, of omgekeerd rood-wit-blauw — wapperen.

Eveneens roze haar heeft de 19-jarige Floor, die aan de erfelijke aandoening EEC-syndroom lijdt en naar eigen zeggen niet meer wordt behandeld in het ziekenhuis omdat ze geen prik of test wil. “Ik ben een kwetsbaar persoon. Ik kan zelf bepalen wat ik doe, maar ik word misbruikt door de overheid.” Naast haar zit een 19-jarige jongen die zaterdag vooral naar de betoging is gekomen vanwege de ‘indirecte vaccinatieplicht die dreigt voor jongeren’.

Demonstranten verzamelen zich bij het Arenpark. Beeld Het Parool

Wereldprobleem

De 64-jarige Ida is zaterdagochtend vroeg opgestaan om vanuit het Gelderse Dieren naar de Bijlmer te komen. Ze speelt protestliederen van de Achterhoeker Hendrik Jan Bökkers. “Ik zie de coronamaatregelen als een groot wereldprobleem. We zijn bijna door onze complottheorieën heen omdat ze allemaal uitkomen.” Ida had nooit eerder gedemonstreerd, tot de coronaperiode. Intussen zit ze al over de honderd.

Voor de Rotterdamse dame van 35 iets verderop is het de eerste demonstratie. “Door een zwakke enkel kon ik niet eerder meelopen. Maar nu ik hier ben, voelt het gebroederlijk.” Haar man van 33 heeft een horecabedrijf dat gesloten is: “De maatregelen slaan nergens op. De horeca heeft aangetoond veilig open te kunnen blijven. We worden telkens als het zwarte schaap gezien.”

De 45-jarige Eva van Zeeland draagt een cape van een dubbele Nederlandse vlag. Ze is aanwezig uit protest tegen ‘het dehumaniseren van de samenleving’. “We moeten ons herinneren dat we krachtige wezens zijn en dat we onze gezondheid nooit uit handen mogen geven.” De grens lag voor haar bij de maatregelen voor kinderen. “Dat die mondkapjes op moeten gaat me te ver.” (De mondkapjesplicht geldt voor kinderen vanaf 13 jaar, red.) Van Zeeland heeft een datingsite opgezet waar niet-gevaccineerden elkaar kunnen ontmoeten.