Protestkoffie bij winkeliers in Zuid: ‘Wij willen onze stem ook laten horen’

Kledingwinkel Four in de Van Baerlestraat serveert koffie uit protest tegen de sluiting van winkels. Beeld Jakob van Vliet

Het beeld van de Van Baerlestraat op zaterdagochtend vlak voor het middaguur staat in schril contrast met de beelden van vorige week zondag, toen er tienduizend mensen door de straat in Amsterdam Zuid togen om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Nu lopen er slechts een paar koppels met een kop koffie of eenlingen met hun hond door een stille straat. Voor winkeliers is de ‘rechtsongelijkheid’ niet te bevatten. Zij komen vandaag op hun eigen manier in actie.

‘Een cappuccino’ klinkt het op zaterdagmiddag in kledingwinkel Four in de Van Baerlestraat. Bij de koffiemachine achterin de winkel wordt Brandmeester’s koffie geschonken. Mensen lopen gestaag af en aan. Sommigen halen hun online bestelling af, anderen komen alleen voor de koffie als blijk van steun aan de ondernemers. Het koffie drinken bij winkeliers is een initiatief van Edward de Jonge Urbach, mede-eigenaar van Four Amsterdam, en conceptstore voor mannenkleding.

“Wij willen onze stem ook laten horen. Allerlei branches hebben zich verenigd en er wordt hard geschreeuwd van allerlei kanten, maar wij zijn tot nu toe stil gebleven,” zegt De Jonge Urbach. “Vorige week liepen er duizenden mensen zorgeloos door deze straat. Ze kregen geeneens een boete, en winkeliers moeten dicht blijven?” Via de Instagrampagina van de kledingwinkel deelde de ondernemer een pamflet over het initiatief dat landelijk werd opgepakt.

Winkelen in Antwerpen

Het steekt bij de ondernemers dat ze vlak voor de kerstdagen hun deuren moesten sluiten, terwijl winkels in buurlanden en daarbuiten wel open zijn. De mede-eigenaar van Four ziet klanten winkelen in Antwerpen en Parijs. “Ik kan het ze niet kwalijk nemen. Als je met een paar uur rijden uiteten kunt en rustig kunt winkelen, dan moet je dat doen. Ik ben blij dat mensen zich vrij kunnen voelen, maar waarom mogen wij niet open? De Nederlandse overheid denkt totaal niet aan de economie en aan de schade die deze sluiting winkeliers berokkent. Wij zitten met voorraden van de wintercollectie en alles is op slot, omdat Hugo de Jonge tijd wil kopen om te boosteren. Dat is tijd winnen over de rug van ondernemers.”

De Jonge Urbach en de andere personeelsleden dragen een trui met Four Family erop. Hij is zich er net als mede-eigenaar Jordi Chris van bewust dat er niet alleen een financiële kant zit aan de sluiting van deze winkels. “We hebben veertig mensen in dienst. Aan het einde van de maand moet ik ervoor zorgen dat ze allemaal uitbetaald krijgen, maar ook dat het goed met ze gaat. We hebben personeelsleden van 17 tot 40 jaar oud, dat zijn allemaal verschillende mensen met verschillende situaties en problemen. Er zitten gezinnen achter en ook studenten. We hebben deze truien gegeven om te laten zien: we geven om jullie, we zorgen voor elkaar. Maar het is niet makkelijk.”

‘Geef ons iets’

De 52-jarige Steven Bergwijn komt intussen de winkel binnenlopen voor een kop koffie. “We zijn vaste klanten en hoorden van deze actie. We willen ze steunen. Natuurlijk.” Anders dan gewenst, moet hij met zijn kopje koffie naar buiten, omdat de gemeente gisteren contact heeft opgenomen met een aantal ondernemers. “We hebben gezegd dat wat zij van plan waren, binnen koffie drinken met mensen, niet past binnen de regels en dat er gehandhaafd kan worden”, zegt een woordvoerder van de gemeente. De Jonge Urbach: “De gemeente belde gisteren met de mededeling dat ze zouden handhaven. Dus moesten we de actie iets aanpassen.”

Ook Oger en Shoebaloo in de P.C Hooftstraat doen mee met de koffieactie, net als ‘t Schooltje op de Overtoom. “We zijn al weken dicht en de besmettingen lopen alsnog op,” zegt Sander Lusink, mede-eigenaar van Oger. “Slechts 0,7% van de besmettingen kwamen uit de winkels Aan ons ligt het dus niet.” Lusink benadrukt dat hij begrijpt dat de overheid niet direct alles open kan of hoeft te gooien. “Maar geef on iets. Wij juichen het shoppen op afspraak toe en het werkt ook nog eens perfect voor ons. Dus waarom moeten we helemaal dicht blijven.”

Patricia Linhard, voorzitter van de Ondernemersvereniging Museumkwartier, vreest ook dat als winkels langer gesloten moeten blijven, kleinere ondernemers het niet zullen redden. “Dat gaat ook ten koste van de leefbaarheid in de buurt. “Je wil niet alleen grote ketens. Juist die verscheidenheid aan winkels en kleinere zaken zorgt voor prettige leefomgeving.”