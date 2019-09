Protestborden Klimaatmars tentoongesteld in Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum verzamelde vrijdag protestborden in Den Haag. Beeld Fred Ernst

De tentoonstellingen heten Strijd om het ijs en Rijzend water. Strijd om het ijs laat vooral de Nederlandse groei in het Noordpoolgebied zien. Er is namelijk steeds meer mogelijk in dit ruige gebied en ook Nederland is daarbij betrokken.

Rijzend water van Kadir Van Lohuizen laat de onomkeerbare gevolgen van de stijgende zeespiegel zien. Woensdag meldde de VN daarover nog dat sinds 2005 de zeespiegel 2,5 keer sneller is gestegen dan in de 20ste eeuw. Dit wordt vooral veroorzaakt door smeltende ijskappen.

Demonstranten die hun bord niet hebben ingeleverd in Den Haag, maar dat wel hadden gewild, kunnen deze in het weekend van 5 en 6 oktober alsnog inleveren bij het Scheepvaartmuseum. Wie dat doet krijgt ook gratis toegang tot het museum.

