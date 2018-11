Protestactie tegen uitbreiding Welcome to the Future

Met het kamperen erbij zorgt dat voor enorm veel impact op de omgeving Oliver Tan

Impact op omgeving

Voorzitter van stichting Hart voor het Twiske, Oliver Tan: "Voorheen was het festival een dag tot middernacht. Nu willen ze twee dagen feesten tot 02.00 uur in de nacht. Met het kamperen erbij zorgt dat voor enorm veel impact op de omgeving."



Bas Meijer, directeur van organisator ID&T, reageert op de actie. "Ik heb zojuist contact gelegd met de stichting om hun bezwaren aan te horen en te kijken wat we kunnen doen. We hebben daarnaast een procedure lopen bij de provincie voor de vergunning en verwachten daarbij geen problemen. We gaan er vanuit dat het tweedaagse festival door kan gaan."



De afgelopen jaren was de dagcapaciteit van het festival 20.000 bezoekers per dag. Met twee feestdagen kan dit dus verdubbeld worden naar 40.000 bezoekers. "We gaan er niet vanuit dat het direct uitverkocht is, maar gokken op ongeveer 30.000 mensen in totaal," aldus Meijer.



Het festival wordt op vrijdag 19 en zaterdag 20 juli gehouden. Bezoekers zouden van vrijdag tot en met zondag kunnen kamperen op het terrein.