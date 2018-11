Protest ten spijt: terrasbeschutting Café de Zwart moet weg

Van Houten begrijpt niets van de plotselinge handhavingsdrang, zo liet ze vorige week in de gemeenteraad weten. "Het staat er sinds mensenheugenis."



Bezoekers in de bres

Bovendien is er nu juist een gevaarlijke situatie ontstaan: het terras van Café de Zwart ligt een paar centimeter hoger dan de stoep, maar daar is nu geen afscheiding meer voor. En het stoepje voor de naastgelegen snackbar is weer een paar centimeter lager, waardoor een nachtelijke bezoeker met een borrel op wel eens lelijk zou kunnen vallen. Vaste gasten springen in de bres voor het terrasschot van De Zwart.



Piet van Kalken schreef in een brief aan het Parool dat hij 'treurig wordt' van de handhavingsdrift van de stad. Bovendien viel het hem op dat het naastgelegen Café Hoppe nog wel zijn terrasafscheiding heeft.



Warmte vervliegt

Het schot van De Zwart biedt de terraszitters beschutting, gezelligheid en warmte van de opgehangen radiatoren. Zonder schot heeft de terrasverwarming geen zin: de warmte vervliegt.



Van Houten heeft bezwaar gemaakt, maar de hoorzitting viel niet in haar voordeel uit. Pas op 1 maart mag de schutting weer teruggeplaatst. Maar dan is de ergste kou al weer weg.