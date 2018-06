Protest tegen We Are Here in gemeentehuis Amstelveen

Eerder op de avond hadden eenheden van de politie zich uit voorzorg verzameld bij het kantoorpand dat door We Are Here wordt gekraakt, nadat een demonstratie was aangekondigd om 19.00 uur.



Niet welkom

De groep ongedocumenteerden van We Are Here kraakte dinsdag een leegstaand kantoorpand aan de Groen van Prinstererlaan in Amstelveen. Locoburgemeester Herbert Raat nam daarna een kijkje in het gebouw en liet de krakers weten dat zij niet welkom zijn in Amstelveen.



De gemeente onderzoekt of de krakers uit hun pand kunnen worden gezet op basis van verstoring van de openbare orde.



