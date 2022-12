Protest tegen verkoop woningen Entrepotdok door corporatie de Alliantie

Beeld Het Parool

Het Dokoproer, de demonstratie die het bewonerscomité Entrepotdok heeft georganiseerd, ging in een optocht van de Nijlpaardenbrug bij Artis naar de Geschutswerf. Hier hielden sprekers uit alle delen van de stad toespraken waarin zij opriepen paal en perk te stellen aan de verkoop van sociale woningen.

Woningcorporatie de Alliantie wil 140 sociale huurwoningen van het Entrepotdok in het centrum verkopen. Onder de bewonerscommissie heerst veel onvrede over de geplande verkoop. Afgelopen week kwam naar buiten dat de Alliantie de verkoop tijdelijk pauzeert zolang de gemeente en woningcorporatie in gesprek zijn over de regels waaraan de corporatie moet voldoen.

Onbereikbaar

“De verkoop van 140 woningen betekent dat het Entrepotdok zijn unieke sociale karakter zal verliezen en dat ook dit deel van de binnenstad onbereikbaar wordt voor mensen met lage- en middeninkomens,” stelde de bewonerscommissie.

Een van de sprekers was architect Andre van Stigt, die samen met zijn vader veertig jaar geleden betrokken was bij de verbouw van de monumentale panden tot sociale huurwoningen. Hij noemde het Entrepotdok een ‘sociaal icoon’ voor de stad.

Volgens Van Stigt hebben de woningen al lang bijgedragen aan de inkomsten van de woningcorporatie. “Dat de corporatie deze woningen nu wil verkopen is een slechte zaak. Destijds kostte de verbouwing van de woningen 40.000 per woning. Ik heb uitgerekend dat ze in de afgelopen veertig jaar om en nabij de 200.000 euro aan huur hebben opgeleverd. Je moet deze woningen niet verkopen, je moet ze onderhouden.”

Tafelzilver verkocht

Boudewijn Rückert van huurdersvereniging De Pijp protesteert allang wekelijks bij sociale huurwoningen die door woningcorporaties in de verkoop worden gebracht. Volgens hem is die verkoop bedoeld om woningbouw te financieren op andere plekken. “Ver buiten de binnenstad, op goedkope grond. Hiermee verkopen zij hun tafelzilver en wordt het voor veel mensen onmogelijk om nog in de buurt te blijven wonen.”

Stadsdeelbestuurder Lotte Terwel (PvdA) van Centrum sprak van ‘een ijskoud plan’ van De Alliantie. “We zijn blij dat zij nu de pauzeknop hebben ingedrukt, zoals wij dat van hen hebben gevraagd. Maar dit mag geen pauze zijn, dit moet leiden tot afstel van een heel slecht plan. In de binnenstad is nog maar 29 procent van de woningen sociaal, we zijn volledig door de bodem gezakt.”