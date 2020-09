Protest tegen online onderwijs: ‘Een college in Carré kan prima’

Een college van de Universiteit van Amsterdam in de Oudemanhuispoort. Beeld ANP

Weken achtereen opgesloten zitten voor een schermpje op een kamer. Dat is volgens ASVA-voorzitter Maarten van Dorp het lot van menig student, nu zeker zeventig procent van het fysieke onderwijs online plaatsvindt. Naast dat dit niet optimaal is voor de mentale gezondheid, stelt hij, is het funest voor de onderwijskwaliteit.

“We hebben het vier weken aangekeken,” zegt student Humanistiek Joshua de Roos van actiegroep #ikwilnaarschool. Sinds het uitbreken van de pandemie zet hij zich in voor fysiek onderwijs. In juni zette de groep een actie op touw tegen een dreigend reisverbod voor studenten in het OV, deze week zijn de online colleges aan de beurt. “Nu het nieuwe schooljaar een maand aan de gang is, wordt duidelijk dat er iets moet veranderen.”

Sparren

Want probeer je maar eens te concentreren tijdens een blokkerige powerpoint-presentatie via een slechte internetverbinding, beaamt Van Dorp. Of via Zoom een spontane vraag te stellen aan je docent. “Onderling sparren over de stof is er ook niet meer bij.”

Om hun boodschap kracht bij te zetten roepen de initiatiefnemers studenten van het mbo, hbo en wo op vrijdag naar het Museumplein te komen. Om te zorgen dat het niet té druk wordt, worden studentenverenigingen gevraagd één afgezant te sturen.

Tussenkop

Hoe zou meer fysiek onderwijs gerealiseerd moeten worden, nu het aantal coronabesmettingen weer aan het toenemen is? Volgens Van Dorp blijven diverse mogelijkheden tot coronaproof onderwijs onbenut. “Door de hele stad staan theaters, congreszalen en andere evenementenlocaties leeg. Die lenen zich perfect voor anderhalvemeteronderwijs. Je kunt prima een college geven in Carré.”

De betogers zijn zich ervan bewust dat het afhuren van een zaal als Carré niet gratis is. De overheid moet bijspringen om dit plan te kunnen waarmaken, vinden zij. “Niet alleen om het onderwijs te steunen, maar ook om de culturele sector die nu op zijn gat ligt te helpen,” zegt De Roos. “Het lijkt ons een win-winsituatie.”

Bovendien zouden de colleges het virus juist kunnen helpen indammen, denkt Van Dorp. Want als je studenten weghoudt uit de collegebanken, zoeken ze elkaar wel in andere settings op. “Daar is de kans veel groter dat coronaregels niet worden nageleefd.”