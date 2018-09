Protest tegen nieuwe horecavergunning Blauwe Theehuis

In een brief aan stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel (D66) roept het bestuur op om de sluitingstijd te beperken tot middernacht.



In juli werd duidelijk dat Brouwerij 't IJ het Blauwe Theehuis heeft overgenomen. De Amsterdamse brouwerij beloofde toekomstige gasten onder andere ruimere openingstijden. Zoals de plannen er nu liggen, is de horecagelegenheid doordeweeks open tot een uur 's nachts en in het weekend tot drie uur 's nachts.



Actie

En daar is niet iedereen blij mee. Omwonenden uitten recentelijk tijdens een voorlichtingsavond al hun onvrede tegen de plannen. Met het bezwaar op de vergunning komt nu ook de VVVP in actie.



"We snappen de aantrekkelijkheid van de plek heel goed," aldus Olaf Paulus van Pauwvliet, woordvoerder van de vereniging. "Maar in een uniek en kwetsbaar rijkmonument als het Vondelpark is zo'n grote horecazaak, waar honderden mensen op afkomen die tot laat doorzakken, niet op zijn plek."



Wildplassen

In een persbericht meldt de vereniging onder andere te vrezen voor voor 'lawaai, wildplassen, kotsen, geweld, criminaliteit, gevaar voor voetgangers en fietsers, verstoring van dieren, schade aan planten en vernieling van parkmeubilair'.



Volgens Van Pauwvliet is het in het Vondelpark altijd zoeken naar de juiste balans. "Er komen hardlopers, moeders met kinderwagens, vogelspotters, verliefde stelletjes. Die moeten zich allemaal thuis kunnen voelen in het park. Wie wil feesten, kan naar het Leidseplein."



In de winter gaat 't Blauwe Theehuis op de schop. Vermoedelijk opent Brouwerij 't IJ dan in de lente de deuren van de nieuwe vestiging.



