Protest tegen Hongaarse anti-lhbti-wet bij Homomonument

Actievoerders tijdens de demonstratie bij het Homomonument. De demonstranten eisen dat de Europese Unie actie onderneemt tegen een Hongaarse anti-lhbti-wet. Beeld ANP

De nieuwe wet beoogt Hongaarse jongeren te beschermen tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsverandering. Het betekent dat er op school niet meer mag worden gesproken over het onderwerp en dat sommige boeken niet meer kunnen worden uitgegeven. De Hongaarse wet lijkt geïnspireerd op de anti-lhbti-wet die in 2013 in Rusland van kracht werd.

Wat Schreinemacher betreft, draait Brussel de geldkraan naar Hongarije dicht. “De wet druist in tegen alles waar Europa voor staat. Daar moet een ferm antwoord op komen, bij voorbeeld door delen van de begroting niet uit te keren. In Polen zijn regionale fondsen geblokkeerd nadat daar vorig jaar zogeheten lhbti-vrije zones kwamen. Dat heeft toen goed gewerkt.”

Grote zorgen

Schreinemacher, vice-voorzitter van de lhbti Intergroup in het Europees Parlement, maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen in Oost-Europa. “De maatregelen in Hongarije en Polen staan niet op zichzelf. Ook in Slovenië gaat het de verkeerde kant op. Europa moet nu duidelijk maken dat discriminatie van lhbti’ers niet wordt geaccepteerd.”

De nieuwe wet in Hongarije heeft in veel Europese landen geleid tot grote verontwaardiging. Schreinemacher: “Het gruwelijke van de wet is dat hij onder het mom van de bescherming van kinderen de lhbti-gemeenschap in een kwaad daglicht stelt. Homoseksualiteit wordt in de sfeer van pedofilie getrokken. Hoe kan een jonge homo in Hongarije nog uit de kast komen?”

Hartverscheurend

Dat is ook de zorg van voorzitter Astrid Oosenburg van het COC. “Dit is een walgelijke poging om lhbti-personen in Hongarije monddood te maken. Het is een grove mensenrechtenschending, die discriminatie van lhbti’ers legitimeert. De wet ontzegt Hongaarse jongeren zichzelf te zijn, en dat is hartverscheurend.”

Initiatiefnemers van de demonstratie zijn lhbti-activisten samen met onder meer COC Nederland en Amnesty International. ‘De EU-ministers van Buitenlandse Zaken beslissen vanaf dinsdag in Luxemburg of er sancties komen tegen landen als Hongarije en Polen,’ schrijven ze in een verklaring. ‘In beide landen worden de mensenrechten van lhbti’ers en andere minderheden met voeten getreden en staat de rechtsstaat zwaar onder druk.’

Groot succes

Een woordvoerder van COC Nederland noemt de uur durende actie na afloop een groot succes. “De oproep was eenduidig: de EU moet de komende dagen aan de slag en de subsidies aan Hongarije intrekken.” Naast Schreinemacher schaarden sprekers Lilianne Ploumen (PvdA) en eerste transgender Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) zich achter die boodschap tijdens het protest.

Een lesbische Hongaarse die met haar partner in Nederland woont, sloot de bijeenkomst af en zei gelukkig te zijn met de Nederlandse steun. “Ze was optimistisch dat we met de steun vanuit heel Europa, deze wet een kopje kleiner kunnen maken,” blikt de woordvoerder terug. Ruim 500 mensen kwamen naar het monument om te demonstreren tegen de Hongaarse wet, schat het COC.

De Europese Commissie onderzoekt momenteel of de nieuwe wet in strijd is met het Europees recht. Demissionair premier Mark Rutte kondigde vrijdag aan zijn collega Viktor Orbán op de Europese top van aanstaande donderdag te zullen aanspreken over de ‘verschrikkelijke wet’, zoals hij het omschreef.