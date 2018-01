Protest tegen homohaat en discriminatie na mishandeling

Meer mishandelingen

Het incident met Valies is niet het enige dit jaar. Op nieuwjaarsdag werd een 22-jarige man in West mishandeld door vier mannen. Hij werd uitgescholden voor 'kankerflikker' en brak twee voortanden.



Een week geleden werd een 48-jarige homoseksuele man ernstig mishandeld in het Westerpark. Toen hij 's nachts het speeltuintje passeerde werd hij utigescholden door twee mannen in zwarte kleding. Ze sloegen hem vervolgens meerdere keren hard in het gezicht.



Over de zaak van Xeverio Valies zei politiewoordvoerder Ellie Lust later dat er fouten zijn gemaakt bij de woordvoering. De politie zei namelijk niet meteen uit te gaan van antihomogeweld - het kon ook een beroving zijn. Dat statement leidde tot veel woede, vooral in de lhbt-gemeenschap, waar al langer het gevoel heerst dat de politie antihomogeweld liever niet benoemt.