Protest tegen ‘groene’ plannen Amsterdam: ‘Een boom verplaats je niet’

Het protest voor het stadhuis. Beeld Joris van Gennip

Op een gure dinsdagavond verzamelden bijna 100 Amsterdammers zich voor de Stopera. Sommigen op persoonlijke titel, anderen verbonden aan groepen als Vrienden van de Sloterplas, Ruigoord, Lutkemeerpolder of de Stichting Stop Windturbines.

In het stadhuis vond een inspreekavond plaats, waar zo’n dertig bezorgde Amsterdammers voor een stampvolle publieke tribune hun kritiek op de recente plannen rond beschermd groen lieten horen. De strekking van hun boodschap was vooraf buiten al helder.

‘Wanbestuur’

Met borden met teksten als ‘Wanbestuur, Van Dantzig Schaam Je’ richtten ze hun pijlen vooral op op wethouder Reinier van Dantzig (D66, Grondzaken), die zijn nieuwe plannen voor de Hoofdgroenstructuur (het totaal aan beschermde groene gebieden en natuur) door de gemeenteraad hoopt te loodsen. In de plannen wordt het groen dat beschermd wordt tegen bebouwing of verharding uitgebreid, van 46 naar in totaal 72 vierkante kilometer. Een verbetering ten opzichte van vroeger, vindt het college.

Maar Nico Jansen van Vereniging De Oeverlanden Blijven is daar niet van overtuigd. “Wat is de definitie van groen, hè? Een sportveld wordt ook al als groen gezien. Zo kan ik het ook.”

De ook aanwezige Anja Rutgers van der Loeff had ook kritiek. Zij constateert dat de gemeente windmolens niet toestaat in beschermd natuurgebied, maar een uitzondering maakt in door de gemeente aangewezen zoekgebieden. “Terwijl al die zoekgebieden midden in de natuur zijn.” Net als een aantal andere insprekers wilde zij dat het zinnetje dat die uitzondering mogelijk maakt, geschrapt wordt.

Nieuw lont in kruitvat

Naast deze kritiek, die al langer klinkt, kwam er in december een lont in het kruitvat bij. Bezorgde Amsterdammers en Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa stelden toen nog een adder onder het gras gevonden te hebben.

Ze wijzen erop dat in de laatste versie van de plannen, ná de inspraakperiode, 85 beschermde groengebieden zijn aangewezen waar toch flexibel kan worden omgegaan met het woningbouwverbod. Daarnaast vinden ze dat de adviescommissie die bouwplannen toetst aan het natuurbelang vleugellam is gemaakt ten opzichte van de huidige situatie.



In december werd daarom ook al gedemonstreerd bij het stadhuis en werd mede daarom op verzoek van Bloemberg-Issa door de raad deze extra inspreekavond toegezegd. Het is een van de laatste kansen om druk uit te oefenen op de gemeenteraad om alsnog aanpassingen door te voeren.

PvdA-fractievertegenwoordiger Bert Keesman en GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen probeerden tijdens de avond de kritiek op de adviescommissie echter te nuanceren.

Van Renssen: “Ze worden juist eerder betrokken dan vroeger.” Keesman: “Er staat toch dat na de transformatie van een gebied de Hoofdgroenstructuur aantoonbaar beter moet zijn geworden?” Inspreker John Zondag: “Ik zou u graag geloven, maar dat zijn woorden. Ik heb daar eigenlijk geen vertrouwen in.”

Geen meubilair

De dertig insprekers lieten volgens Sylvia Fennis van Red Amsterdam Noord zien hoe breed de kritiek in de stad leeft. “Het is niet één geluid, maar heel veel stemmen.” Zelf vindt ze dat te gemakkelijk gepraat wordt over bomenherplant zodra er ergens een boom wordt weggehaald. “Een boom laat zich niet verplaatsen, het is geen meubilair.”

Woensdag wordt door de raad verder gedebatteerd in de commissievergadering. Wethouder Van Dantzig, die niet aanwezig was omdat bij inspraak de wethouder niet mag reageren, zal dan reageren op de kritiek. In een dinsdag vrijgegeven brief blijft Van Dantzig erbij dat groen beter beschermd wordt met de nieuwe plannen én dat de adviescommissie niet vleugellam is gemaakt, maar juist een sterkere rol heeft gekregen.

Eind januari stemt de gemeenteraad in principe over de plannen.