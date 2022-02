Protest tegen erotisch centrum in Zuidoost: ‘Dit kunnen we er echt niet bij hebben’

Demonstratie tegen de komst van een erotisch centrum in Zuidoost op het Anton de Komplein: 'Het is niet gepast.' Beeld Amaury Miller

Het valt gewoon met elkaar niet te rijmen, zegt lijstrekker Gerjan van den Heuvel van de ChristenUnie op het Anton de Komplein. “In Zuidoost wordt keihard gewerkt om kwetsbare jongeren uit de hoek te halen van seksuele uitbuiting en criminaliteit. Uitgerekend hier wil het stadsbestuur een erotisch centrum beginnen om de overlast in de binnenstad terug te dringen. Wat draagt dat bij aan het toekomstperspectief van de jongeren? Het is niet gepast.”

Demonstratie

Een kleine honderd mensen zijn op zaterdagmorgen naar het plein gekomen om te demonstreren tegen de plannen voor een erotisch centrum. Dat is inclusief brassband die het hele plein doet schudden. Van den Heuvel, boven de muziek uit: “Er zijn acht mogelijke locaties aangewezen, waaronder twee in Zuidoost. Die lijst wordt voor de zomer teruggebracht tot twee of drie. Dit is het moment om duidelijk te maken dat hier niemand zit te wachten op een erotisch centrum.”

De lijsttrekker weet waarover hij spreekt. In het dagelijks leven werkt hij bij De Haven, een maatschappelijke organisatie in Den Haag die vrouwen in de prostitutie bijstaat. “In de plannen wordt het erotisch centrum gepresenteerd als een plek waar de erotiek wordt gevierd. Dat is niet het beeld dat ik heb van de prostitutie. Het gaat doorgaans om buitenlandse vrouwen die zijn komen vast te zitten in een financiële situatie. Het is geen feestje, zoals het college suggereert.”

2200 handtekeningen

En dus niet wat Zuidoost nodig heeft, vinden ook de andere sprekers. Wilma Kop en Mireille Westfa begonnen na de jaarwisseling een petitie om het erotisch centrum tegen te houden. De teller staat inmiddels op 2200 handtekeningen. “We hebben niets tegen sekswerkers,” benadrukt Westfa. “Wel tegen hun klanten. Kun je je voorstellen wat er straks voor of na een belangrijke voetbalwedstrijd in de Arena gebeurt? Die supporters komen heus niet om de erotiek te vieren.”

Bijlmerbewoner Diane Sardjoe helpt vrouwen om hun kinderen van het slechte pad te houden. Zij herinnert in haar praatje aan de jaren tachtig, toen de Zeedijk werd schoongeveegd en alle junks en dealers richting winkelcentrum Ganzenhoef werden gedirigeerd. “Toen waren het de verslaafden, nu zijn het de prostituees. Als er een groot probleem is in de binnenstad, mogen wij het hier oplossen. Het zijn de burgers die de stad dragen, niet het stadsbestuur.”

Het is waar dat er vaak naar de stadsdelen buiten de ring wordt gekeken als er in Amsterdam problemen moeten worden opgelost. Het heeft te maken met de beschikbare ruimte en bereidheid van gemeenschappen om de helpende hand toe te steken, maar ongetwijfeld ook met de hoge dichtheid aan advocaten in de andere stadsdelen. Ook het gebied rond de RAI met al zijn congressen is aangewezen als zoekgebied, maar in Zuidoost gelooft niemand dat het daar komt.

Microfoon gedeeld

Het is een ijzeren wet in de campagnetijd: wie de brassband betaalt, bepaalt wie er mag spreken. Het siert de ChristenUnie dat de microfoon ook ruimhartig aan de concurrentie ter beschikking wordt gesteld. Michel Idsinga is namens de PvdA lid van de bestuurscommissie en diende daar een voorstel in tegen de komst van een erotisch centrum. Alle leden steunden het voorstel. Idsinga is nu druk doende de partijgenoten in de Stopera aan zijn kant te krijgen.

Dit is het slechtste dat Zuidoost kan overkomen, stelt Idsinga. “Als er problemen zijn op de Wallen, los je de problemen op de Wallen op. Dan schuif je de overlast niet door naar de Bijlmer. We hebben hier ook zonder erotisch centrum genoeg problemen om aan te pakken. We kampen nu al met een groot tekort aan handhavers om ervoor te zorgen dat iedereen de regels een beetje naleeft. We kunnen dit er echt niet bij hebben.”