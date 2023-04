Protest tegen erotisch centrum in Zuid: ‘We zijn niet tegen sekswerkers, maar wel tegen 100.000 sekstoeristen bij een familiepark’

Ongeveer 300 bewoners verzamelen zich bij de RAI om te protesteren tegen de mogelijke komst van een erotisch centrum. Beeld Dingena Mol

De elfjarige Annalu woont in Buitenveldert. Woensdagavond staat ze op de trappen van de RAI en houdt ze een bord omhoog: ‘Ik wil niet wonen naast een megabordeel’. Waar ze bang voor is? Voor de mannen, zegt ze. Want al lijkt het wat vergezocht dat je in Buitenveldert straks last hebt van een eroscentrum naast de A10 in Zuid, Annalu weet wel beter. “Ik moet erlangs op weg naar school. Elke dag. En als je dan alleen bent en je komt een man tegen die net is afgewezen...”

Opvallend veel kinderen

Voorafgaand aan alweer een bijeenkomst van de stadsdeelcommissie Zuid over de komst van een gebouw met honderd peeskamers en ander seksueel vertier, protesteren zo’n 300 bewoners voor de deur van de vergaderzaal. Er is een band, er wordt lawaai gemaakt met pannendeksels en er zijn opvallend veel kinderen meegebracht. De nieuwe stoottroepen van het buurtprotest.

“Bij de Wallen zijn veel meer aanrandingen dan hier,” zegt Finne (13). Ze weet het zeker. En straks lopen al die mannen bij haar in de buurt rond. “Er zijn hier spelende kinderen. Wat moeten we doen als we opeens op onze kont geslagen worden?” Haar buurtgenootje Livine (10): “Ik moet erlangs als ik naar hockey ga. Dan gaan die mannen vragen of ik drugs wil. Als het hier niet meer veilig is, moeten we verhuizen.”

Daar kan burgemeester Femke Halsema het voorlopig weer even mee doen.

Woensdagavond houdt de stadsdeelcommissie een hoorzitting. Er moet stelling worden genomen: zijn we voor of tegen de komst van het door Halsema zo gewenste eroscentrum, dat de druk van De Wallen af moet halen? In Noord zijn ze er al uit: daar willen ze er niets van weten. In Zuid, waar ook de coalitiepartijen D66, PvdA en GroenLinks aan de macht zijn, moet er eerst nog uitgebreid over worden vergaderd.

Petitie tegen ‘sekspretpark’

Woensdagavond boden de buurtbewoners alvast een petitie aan. Die werd 7.639 keer ondertekend. De voorgestelde locaties in stadsdeel Zuid liggen tegenover de ingang van de speeltuin van het Amstelpark, houdt initiatiefnemer Marlies Booijink de demonstranten voor. Op 120 meter van het ROC en op 200 meter van het pierenbadje in het Beatrixpark. “Er fietsen wekelijks duizenden scholieren langs naar hun sportclub of school. Waarom zou de gemeente Amsterdam het grootste bordeel van Europa mét sekspretpark willen bouwen op een plek met zoveel kwetsbaren?”

Jac­ques Bet­tel­heim, voorzitter van de stadsdeelcommissie en lid van de PvdA, spreekt van een indrukwekkend bewijs dat er zorgen zijn in de buurt, van ‘een signaal dat iedereen heeft gehoord’ en waarnaar hij goed zal luisteren, maar houdt voor de rest de kaken op elkaar.

Slechts één afdakje

“Wij zijn niet tegen sekswerkers,” zegt Elodie Luinge, voorzitter van de Vrienden van het Beatrixpark, “maar wel tegen de komst van 100.000 sekstoeristen op het randje van een familiepark. Uit onderzoek blijkt dat maar 18 procent daarvan naar de hoeren gaat. En wat doet de rest? Het is een illusie om te denken dat je die allemaal binnen het gebouw houdt. En weet je: als het regent is er in het park maar één afdakje. Bij het kinderbad.”

Aan de rand van de demonstratie staan de zusters van religieuze gemeenschap Familie van Maria, die een kapelletje drijven in de buurt. “Gezinnen gaan stuk door verleiding,” zegt zuster Maria Colombo. “De mensen zouden moeten leren om verantwoordelijk met hun seksualiteit om te gaan. Wij veroordelen niemand, maar ik denk niet dat de burgemeester hier nog wil wonen als dat centrum er komt.”