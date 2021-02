Protest tegen bomenkap Noorderpark: ‘Het groen verdwijnt hier zienderogen’

Het Noorderpark. Met de nieuwe plannen moet er een deel bijkomen waar evenementen kunnen worden gehouden Beeld Nosh Neneh

Op haar leeftijd voelt een demonstratie in coronatijd als een waagstuk. “Ik ben 62 jaar, je moet ook voorzichtig zijn,” zegt Hetty Oorbeek. Het laat maar zien hoe hoog de boosheid over de ­bomenkap in het Noorderpark is opgelopen. “Ze moeten eens kappen met kappen.”

“Het is tijd dat er een keer naar ons wordt geluisterd,” zegt Oorbeek. Het heeft heel wat uitzoekwerk gekost voordat duidelijk was hoeveel bomen in het park volgens het stadsdeel moeten plaatsmaken voor een nieuw evenemententerrein als onderdeel van een opknapbeurt voor het park. Kosten: 6,1 miljoen euro.

De natuur gaat Oorbeek en haar man aan het hart. Het zit ze hoog hoe vaak het groen in Noord het aflegt tegen plannen om het stadsdeel klaar te maken voor een toekomst met tienduizenden inwoners meer. Ze zijn nog maar net bekomen van de strijd om de fietspaden door het Vliegenbos. Vandaar toch maar een demonstratie voor de bomen in het Noorderpark, ondanks de coronarisico’s. “Dit is de druppel.”

Nieuw en hip

Ook buurtactivist Eva Bollen uit de Vogelbuurt vond de tijd rijp voor een demonstratie. Het is haar opgevallen dat de komst van het evenemententerrein nauwelijks bekend is in de straten rond het park. Niet dat ze tegen festivals is. De brede steun die de demonstratie online al heeft gekregen is volgens haar het gevolg van de ‘doorgedraaide vernieuwing’ van Noord. “De gemeente heeft bedacht dat in Noord nog plek is om te bouwen en is daar nietsontziend mee begonnen. Maar ze zijn vergeten de bewoners mee te nemen.”

”Het moet allemaal nieuw en hip worden,” zegt Bollen. Maar voor de oorspronkelijke bewoners van Noord hoeft het allemaal niet zo nodig, zegt zij. Die hebben andere prioriteiten. “In de oude achterstandswijken zie je nog allemaal krotten en daar is géén financiering voor. En dat is dan een links stadsbestuur.”

Noorderparkfestival

Volgens een woordvoerder van het stadsdeel is al jaren geleden besloten tot het evenemententerrein. Het onlangs toegekende miljoenen­budget is bedoeld om het park beter geschikt te maken als plek voor ‘ontmoeting en ontspanning’. Evenementen als het jaarlijkse Noorderparkfestival vinden nu in het westelijk deel van het park plaats, waar de bodem niet op zoveel stampende voeten berekend is, met als gevolg schade aan het groen.

De demonstratie blijkt bij nogal wat Noorderlingen een gevoelige snaar te raken, omdat ze bezorgd zijn over de natuur in hun buurt. Noord wordt volgebouwd en groen is het kind van de rekening, zo is hun gevoel. “Het knelt aan alle kanten,” zegt Floor Hallema.

Hallema maakt zich sterk voor het groen van de Schellingwouderscheg, die van het Vliegenbos via het Rietland naar Waterland loopt. Ook daar ervaart ze de druk om natuurlijke ruigtes te ­veranderen in een park met verlichting, paden en picknickbankjes. “De natuur wordt gegentrificeerd.”

Buurtbewoner Marieke Oomen wijst op de vele bomen die al zijn gekapt voor bouwplannen bij Sixhaven en Elzenhagen-Zuid. Omdat in Elzenhagen-Zuid veel minder bomen terugkwamen dan de tweeduizend die hier zijn gekapt, wordt ook nog maar weinig geloof gehecht aan de ‘herplantplicht’ om voor elke gevelde boom een nieuwe te planten. “Het groen verdwijnt zienderogen.” En zonder dat betrokken bewoners de kans krijgen mee te denken. Over het evenementen­terrein is een digitale bewonersbijeenkomst ­geweest, maar alleen na lang aandringen.

Sprietjes

Volgens het stadsdeel geldt voor 26 van de 60 bomen geen herplantplicht omdat bomen die blijven staan door ‘dunning’ meer ruimte krijgen om te groeien. Langs het Noordhollandsch Kanaal en de Nieuwe Leeuwarderweg komen 45 bomen terug. Per jaar is hier één keer ruimte voor een groter evenement met een maximum van 5000 bezoekers, maar als het aan het stadsdeel ligt is het Noorderpark niet geschikt voor festivals met veel geluid. Daarvoor zijn andere plekken, zoals de NDSM-werf.

Bollen heeft er niet veel vertrouwen in. “Wat ze terugplanten zijn sprietjes. Dat is toch in deze klimaatcrisis niet uit te leggen?” De nieuwe bewoners schieten er volgens haar ook niks mee op als alles wordt volgebouwd. “Die zijn naar Noord getrokken omdat het hier zo groen is. Dat is wat de oude en nieuwe Noorderlingen bindt.”