Protest tegen aanpassing natuurbeleid Amsterdam: ‘Als puntje bij paaltje komt, is de natuur de sjaak’

Beeld Dingena Mol

Het begint zachtjes te regen als een groep demonstranten zich meldt tegenover de hoofdingang van de Stopera. Ze hangen felgroene spandoeken op, verspreiden flyers en trekken T-shirts aan met daarop: ‘Met Van Dantzig aan het roer, gaat de natuur naar de moer!’

De demonstranten vinden dat de natuur in en daarmee de leefbaarheid van de stad al geruime tijd onder enorme druk staan. Directe aanleiding voor het protest zijn echter de nieuwe plannen van wethouder Reinier van Dantzig (Grondzaken) rond de Hoofdgroenstructuur. Daarmee zou de deur geopend worden voor verdere bebouwing en verharding in beschermde groene gebieden.

Natuurbescherming

In de Hoofdgroenstructuur zijn waardevolle natuurgebieden opgenomen, die de gemeente wil behouden. Woningbouw die ten koste gaat van de natuur is in die gebieden in de regel niet toegestaan. De demonstranten wijzen er echter op dat de wethouder 85 beschermde gebieden heeft aangewezen waar deze regel ‘met enige flexibiliteit’ zal worden toegepast. Daarnaast laken de demonstranten het ‘vleugellam maken’ van de adviescommissie die onder meer bouwplannen toetst aan natuurbelang.

Met een stapel flyers in haar hand deelt Iris Poels (51), een van de demonstranten en organisator van Voedselpark Amsterdam, haar zorgen: “Met de aanpassingen die nu zijn gedaan, kan er van alles gebeuren.”

Nicky Castricum (35) van vlindertuin Mot in Mokum is het daarmee eens: “De Hoofdgroenstructuur was onze stok om mee te slaan, waarmee we dingen nog groen kunnen houden. Maar nu wordt dat kader weer wankel en mag er toch gebouwd worden. Dat is gewoon een manier om iets af te snoepen van dat wat we moeten behouden.” Dit is onderdeel van een breder patroon, vindt Jocelyn de Kwant (44), initiatiefnemer van Klimaattuin Slotermeer: “Als puntje bij paaltje komt, is de natuur de sjaak.”

Woningbouw

De demonstranten zijn zich bewust van de woningnood in Amsterdam, maar de balans is volgens hen zoek. “Natuurlijk zijn we niet tegen bouwen,” zegt Sylvia Fennis (63) van natuurorganisatie Groene Longen. “Maar als je woningen toevoegt, moet je ook verblijfsgroen toevoegen.”

“We moeten ons afvragen of we willen leven in een stad die volledig van beton is,” aldus Rick Schellingerhout (51), lijsttrekker van de Partij voor de Dieren (PvdD) bij de Waterschappen. “Misschien is er wel niet genoeg plek voor iedereen in de stad. Dat zou zomaar kunnen.”

Commissievergadering

Een deel van de demonstranten bezoekt de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, vastbesloten flink van zich te laten horen bij het debat tussen raad en wethouder. PvdD-raadslid Jennifer Bloemberg-Issa had in een opiniestuk vorige week de discussie opgestart. Maar ook wethouder Van Dantzig had zich voorbereid en ‘ontzettend veel zin om zich te verdedigen tegen de onzin die in het opinieartikel stond’. Hij vindt dat er juist flink meer groen beschermd wordt in de nieuwe plannen en de adviescommissie juist veel meer kan adviseren dan in het vorige beleidskader.

Alleen, het debat komt er niet. Op verzoek van Bloemberg-Issa wordt er gestemd over een extra inspreekavond over de Hoofdgroenstructuur. Coalitiepartijen zijn niet enthousiast: D66-raadslid Anne Wehkamp stelt dat er al ontzettend veel participatie is geweest, Nienke van Renssen van GroenLinks wil eerst het debat afwachten voordat er eventueel over een inspreekavond besloten zou worden.

Het levert ook een waarschuwing op van wethouder Van Dantzig: “De raad is de baas. Maar als u de behandeling uitstelt, blijft het oude plan van kracht, waarbij de Hoofdgroenstructuur substantieel kleiner blijft dan in het nieuwe plan. En u kent mijn voorliefde voor natuur.” Het lokt gelach uit vanaf de publieke tribune.

Na een chaotisch debat over de agenda stemmen uiteindelijk alle raadsleden in met de extra inspreekavond. En omdat de gehele oppositie daarna óók het inhoudelijk debat uitstelt, kunnen de aanwezigen op de publieke tribune onverrichter zake naar huis. Conclusie: wordt vervolgd.