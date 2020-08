Protest studenten tegen torenhoge huurprijzen: ‘35 jaar afbetalen voor een kippenhok’

Door de hoge kamerprijzen blijven studenten nog jarenlang met een schuldenlast zitten. Ze voerden woensdagmiddag actie in Amsterdam in het kader van de campagne #nietmijnschuld.

Onder een afdak bij de Hogeschool van Amsterdam op het Rhijnspoorplein is een kippenhok gebouwd. Achter het gaas staan alleen geen kippen, maar studenten met een rollator en een bord in de hand: ‘35 jaar afbetalen voor een kippenhok’.

Eerder deze week voerden ze al actie in Wageningen en Groningen, ook in Utrecht staan woensdag studenten en ze sluiten donderdag af in Nijmegen. De storm houdt ze niet van de straat, ze zijn de hoge prijzen voor (kleine) studentenkamers meer dan zat.

De huurprijzen voor een kamer in Amsterdam, maar eigenlijk in heel Nederland, zijn nu zo hoog dat studenten gedwongen zijn zich in de schulden te steken, zegt Frank van Bennekom, vakbondsbestuurder van FNV Young & United. “Ze moeten nu hun hele leven afbetalen voor die paar jaar studentenkamer, dat moet anders.”

Lyle Muns, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) noemt wat cijfers: in 2019 steeg de gemiddelde kamerprijs landelijk met 12 procent ten opzichte van 2017, een kwart van de studenten komt zijn studententijd uit met een studieschuld van meer dan 40.000 euro, en in Amsterdam was de huur in 2019 gemiddeld ruim 600 euro voor een kamer. “En dat was voor de coronacrisis.”

Vergeleken met andere studentensteden zijn de gemiddelde huurprijzen in Amsterdam nu het hoogst, zegt Emma Fuchs, voorzitter van ASVA Studentenunie. “Als je maximaal bijleent en je betaalt 600 euro huur, dan gaat elke maand twee derde van je lening daar aan op. Studenten hebben geldstress, anderen durven niet eens meer naar de schuldbedragen te kijken. Die denken: ‘Ik deal daar later wel mee’. Veel studenten proberen zo snel mogelijk door hun studie te komen, om de studieschuld die ze opbouwen te beperken, maar missen daardoor andere ervaringen die horen bij volwassen worden, of die je nodig hebt om later in aanmerking te komen voor een stage of een baan.”

Kamertekort

Een van de oorzaken van die hoge prijzen is het kamertekort, zegt Muns. In het begin van de crisis werd nog gedacht dat corona hierop een gunstig effect zou hebben, omdat veel buitenlandse studenten vertrokken. Het tegendeel is volgens hem waar, er beginnen dit jaar namelijk meer Nederlandse studenten met een studie. “Meer scholieren haalden hun eindexamen, veel van hen stelden een tussenjaar uit en in het buitenland studeren doen ze nu ook niet.”

De studenten wijzen ook naar de huurprijsverhogende pandjesbazen, maar het afschaffen van het in 2015 ingevoerde leenstelsel is misschien wel het belangrijkste actiepunt. Fuchs: “Wij kunnen boetes willen voor verhuurders, maar dat is aan het gemeentebestuur. Wat we wel kunnen doen, is laten zien wat het leenstelsel teweeg brengt, laten zien dat het niet meevalt en dat het beangstigend is om je werkende leven te beginnen met een torenhoge schuld.”

De oplossing zien ze dan ook in de terugkeer van de basisbeurs, financiële steun van de overheid. Van Bennekom: “Met dit leenstelsel is alles voor rekening van de student, waardoor die afstudeert met een grote schuld. Met een basisbeurs, in combinatie met een bijbaan van twaalf uur per week, geef je ze de kans om schuldenvrij af te studeren. Dat is haalbaar. Ook in Amsterdam.”