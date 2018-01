Protest Schiphol: Stop moorden op Koerden in Syrië

Rond acht uur kwam een grote groep demonstranten op Schiphol Plaza bijeen. Op foto's op Twitter is te zien dat velen van hen Koerdische vlaggen mee hadden gebracht.



Anderen droegen spandoeken met teksten als 'stop de moorden op Koerden in Rojava, 'Erdogan moordenaar, terrorist' en 'Save Afrin'.



Burgerdoden

Sinds afgelopen weekend bombardeert Turkije Afrin, een Koerdische enclave in Syrië. Het Turkse optreden is gericht tegen de Syrisch Koerdische milities, die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen. Er zouden ook al burgerdoden zijn gevallen.



Volgens een woordvoerder van de marechaussee zou het gaan om een groep van tien á vijftien demonstranten met een Koerdische achtergrond. Foto's op sociale media laten zien dat de groep aanzienlijk groter was.



Na een half uur stopten de demonstranten uit eigen beweging. Volgens de woordvoerder van de Marechaussee zijn er geen aanhoudingen verricht.



Hannover

Niet alleen in Amsterdam werd gedemonstreerd. Op de luchthaven van Hannover gingen twee groepen demonstranten met elkaar op de vuist, is te zien op een videofragment van de Telegraaf.