Protest over faillissement MC Slotervaart op Museumplein

De ziekenhuisbedden van het lege Slotervaartziekenhuis © Ches Rijpkema Ik ben ook maar een simpele medewerker van het ziekenhuis, maar Bruins heeft geen leerwerkplek Ches Rijpkema

Zeker één patiënt bleek door het faillissement in levensgevaar te zijn gebracht. De patiënt onderging een zware chemotherapie en werd per ongeluk naar het verkeerde ziekenhuis gebracht.



Maar de organisator protesteert niet vanwege de berichtgeving in de media, maar uit eigen ervaring als medewerker van het patiëntentransport van het ziekenhuis. Vrijdag werd hij halsoverkop opgeroepen om twee patiënten van de geriatrie-afdeling in alle haast met een ambulance naar het verpleeghuis Hof van Sloten te verhuizen.



"Alles moest lastminute. Het was chaotisch. We zijn niet ingelicht. Hoe kon dit zo gebeuren? Een patiënt is al erg ziek. Zo'n grote overschakeling is heftig. Er is totaal niet nagedacht."



Leerwerkplek

Rijpkema organiseert het protest niet omdat het ziekenhuis per se open had moeten blijven. Wel hoopt hij een signaal af te geven dat in de toekomst een ziekenhuis nooit zo in alle chaos mag eindigen. "Ik wil niet dat mijn kinderen of kleinkinderen dit ooit moeten meemaken."



Ook haalt hij uit naar minister Bruno Bruins. "Ik ben ook maar een simpele medewerker van het ziekenhuis, maar Bruins heeft geen leerwerkplek. Hij heeft duidelijk geen hart voor de zorg."



Zondag zullen ook enkele sprekers van zich laten horen. Rijpkema is in gesprek met dokters en een patiënt. Ook de SP heeft toegezegd te spreken.



