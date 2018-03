Protest op Museumplein tegen Amerikaanse wapenwet

'Ik heb neven en nichten die wonen in de Verenigde Staten. Ik wil niet op een dag wakker worden en erachter komen dat een van hen dood is," zegt de 16-jarige scholier van het Vierde Gymnasium.



Na de schietpartij op een school in Parkland in de staat Florida, waarbij 17 scholieren omkwamen en nog velen gewond raakten, is de maat voor veel Amerikaanse scholieren vol.



Onder de naam 'March for our Lives' gaan scholieren en hun ouders op 24 maart de straat op tegen de geldende wapenwetten. Het grootste protest vindt plaats in Washington D.C., maar inmiddels zijn op meer dan 750 locaties wereldwijd demonstraties aangekondigd.



200 scholieren

Jooske zette die in Amsterdam op touw. Met naar verwachting 200 medescholieren en hun ouders voert ze op de betreffende dag om 14.00 uur actie voor het Amerikaanse Consulaat op het Museumplein.



Geen mars, maar een protest, waarbij zij en andere scholieren gaan spreken. "Om steun te betuigen. Ik ben het zat om steeds het nieuws te horen dat er weer een school shooting is geweest."



Ook in Den Haag wordt gedemonstreerd, voor de deur van de Amerikaanse Ambassade.