Protest op het Museumplein: ‘Vaccineren? Corona maakt mij niet dood’

Voor de zesde keer werd zondagmiddag massaal ‘koffie gedronken’ op het Museumplein. Na anderhalf uur greep de politie, opnieuw, in. Maar klappen vielen er deze keer niet.

“Hier spreekt de politie,” klinkt het streng vanuit een luidspreker. Het is zondagmiddag kwart over drie, de zon schijnt en het Museumplein is overvol.

Gejoel. Geschreeuw. “Hier spreekt de burger!”

Rituele dans

Voor de zesde keer op rij is het plein het toneel van protesten tegen de maatregelen om corona te bestrijden. Een feestje voor de vrijheid volgens de een, een loslopend risico voor de volksgezondheid vindt de ander. Een rituele dans inmiddels, zij het, met al die knuppels en schilden waarmee het doorgaans eindigt, van de houterige soort.

Rond twee uur begint het te lopen. Gezellig wel. Veel knuffels. Mensen in rare pakken of op hoge stelten. Fraai versierde scootmobiels. Oorlogsverslaggever Arnold Karskens komt eens poolshoogte nemen, activist Willem Engel geniet van zijn nieuwe status van BN’er en gaat met iedereen die het wil op de foto.

Op een bordje staat: ‘100% liefde’. In de lucht hangt de zware geur van paar stevige joints. Agenten in vredestenue maken her en der een praatje. Niets wijst erop dat deze middag opnieuw zal eindigen in geweld.

Beeld ANP

Twintig man in een bouwkeet

Jay Coenraad heeft zijn drie dochtertjes meegenomen, 7, 5 en 4 jaar oud. Ze houden ieder een vel papier omhoog. ‘Wij willen niet getest worden’, staat erop. En: ‘Vrijheid.’

“Ik werk in de bouw,” zegt Coenraad. “Daar doen we niet aan coronaregels. Daar zitten we gewoon met twintig man in de bouwkeet.” Of hij zich straks laat vaccineren? “Waarom zou ik? Ik heb tbc gehad. Corona maakt mij niet dood.”

Even verderop staat actievoerder Nancy uit Alkmaar. Op haar rug een sticker: ‘Proud to be a wappie. I’m awake’. “Het maakt niet uit wat ik zeg,” laat ze weten. “De media liegen toch. Ze maken zich schuldig aan opruiing.”

“Wij zijn pro-vrijheid,” zegt haar partner Maurits. Voor de zekerheid voegt hij er nog aan toe: “In de breedste zin van het woord.”

Beeld EPA

Vondelpark

In de loop van de middag groeit het protest aan tot meer dan duizend mensen. Hutje mutje op elkaar. Even na half vier stelt de ME zich op aan de kant van het Rijksmuseum. Het is genoeg geweest. Honden, paarden en twee waterkanonnen volgen in hun spoor. De sfeer, tot dan toe uiterst ontspannen, slaat om. Als de linie begint te lopen is het Museumplein binnen een minuut of tien leeg. Een klap valt niet. Slecht een klein clubje houdt nog even vol, maar ook zij zijn om vier uur verdwenen.

Op naar het Vondelpark, waar de drukte bijkans groter is dan op het Museumplein.