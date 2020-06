Protest op de UvA: ‘Geschokt dat dit zich weer voordoet’

Beeld ANP

Voor de tweede keer binnen een jaar wordt op de UvA een docent ontmaskerd die het niet zo nauw neemt met de grenzen van de betamelijkheid. Studenten pikken het niet meer. ‘Bas nooit meer voor de klas’.

Protest op de UvA. Op een grasveldje achter de universiteitscampus op Roeterseiland zitten zo’n honderd studenten in het zonnetje, allemaal keurig op hun eigen stip. Onder toeziend oog van een flinke schare agenten worden lichtblauwe mondkapjes uitgedeeld. Hier geen verrassingen.

Sinds vorige week is de universitaire gemeenschap in rep en roer. NRC Handelsblad onthulde hoe een oudere docent van de opleiding Boek en Papier maar geen genoeg kon krijgen van zijn eigen spermagrappen en er ook nog eens een handje van had zijn vrouwelijke studenten regelmatig stevig vast te pakken.

Eisen

Seksuele intimidatie. Alweer. Nog geen jaar geleden werd de universiteit nog opgeschrikt door het wangedrag van een hoogleraar van de rechtenfaculteit – bijgenaamd ‘een acht voor een nacht’ – en nu dit weer. Alsof ze uitgerekend aan de universiteit niet in staat zijn om ergens iets van te leren.

Nog maar een paar minuten is de demonstratie gaande of de 21-jarige student filosofie Luana Lenz van Humanities Rally UvA legt de belangrijkste eisen op tafel: ontslag van de betreffende docent en het terugtreden van Fred Weerman, de decaan van de faculteit geesteswetenschappen, die hem de hand boven het hoofd gehouden zou hebben.

En als we toch bezig zijn: de dekolonialisering van de universiteit en het terugdraaien van alle bezuinigingen die het kabinet de laatste jaren heeft doorgevoerd.

De onderhavige zaak is er niet minder serieus om. Studenten voelen zich in de steek gelaten door hun eigen universiteitsbestuur. Ze voelen zich onveilig in de collegezaal. Wie durft zijn mond open te doen tegen een docent van wie je afhankelijk bent als het gaat om mogelijkheden om verder te studeren en de carrière te maken die je ambieert?

Gebrek aan actie

‘Bas nooit meer voor de klas,’ staat op een kartonnen bord dat in de lucht wordt gestoken. En, veel studenten komen uit het buitenland, ‘We want to feel safe at the UvA’.

Was het dan toch niet een onfortuinlijk incident met slechts één docent? Verkeerde vraag, reageert Alla Glushich (19), student PPLE (politics, psychology, law and economics) uit Rusland. “Wat er is gebeurd, zou helemaal niet mogen gebeuren.”

Ze is op komen dagen om zich solidair te tonen, maar vooral ook om te protesteren tegen het gebrek aan actie door de universiteit. Die heeft, na een weekje touwtrekken, beloofd dat er een onafhankelijk extern onderzoek komt en een plan voor verbetering. ‘Voor de UvA, en voor ons persoonlijk, is sociale veiligheid van studenten en medewerkers een absolute prioriteit. We schamen ons diep voor elke casus die opduikt.’

Emma Hilde Fuchs, voorzitter van de Asva Studentenunie, rolt eens met haar ogen. Een onderzoek van de universiteit? “Dat wordt hooguit weer een klopje op de pols. Het is niet onze ervaring dat de UvA erg goed luistert naar studenten.”

Volstrekt gefaald





Even verderop staat hoogleraar filosofie Josef Früchtl met een mondkapje voor. “Ik ben geschokt,” zegt hij. “Ik kan bijna niet geloven dat zich weer zoiets heeft voorgedaan. De UvA heeft volstrekt gefaald. De universiteit beroept zich erop dat er formeel geen fouten zijn gemaakt, omdat door de studenten geen klacht is ingediend. Dat wijst op een totaal gebrek aan sensitiviteit. Het is een zwaktebod.”

Op het podium beklaagt ondertussen publicist en onderzoeker Linda Duits zich over het universitaire tapijt waaronder zich de feiten bevinden. “Wij eisen radicale eerlijkheid!”