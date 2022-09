Protest op de Dam na dood Iraanse Mahsa Amini: ‘Het was een staatsmoord’

Het protest op de Dam na de dood van Mahsa Amini in Iran. Zij stierf vorige nadat ze door de religieuze politie was opgepakt. Beeld Joris van Gennip

Het geïmproviseerde podium op de Dam is beplakt met A4'tjes. Daarop staat ‘Woman Life Freedom’ of ‘Amsterdam in solidarity with Iranian women’. De demonstranten komen om steun te betuigen aan de vrouwen in Iran en hun strijd voor vrijheid en gelijkheid, en in het bijzonder uit solidariteit met de Mahsa Amini, de 22-jarige vrouw die overleed na mishandeling van de zedenpolitie, omdat ze haar hidjab niet naar overheidsnormen had omgewikkeld.

Naast de hashtag Mahsa Amini staat de hashtag Jina Amini. Jina is de Koerdische naam van Mahsa Amini, een naam die ze in Iran niet mocht gebruiken.

Staatsmoord

Een van de sprekers is organisator Mina Saadadi. “Wij zijn hier in solidariteit met de Iraanse vrouwen die zo moedig zijn om de straat op te gaan om te demonstreren. Om onze stem te laten horen aan de Iraanse vrouwen.” De dood van Amini noemt ze ‘een staatsmoord’.

Ze vertelt over gebeurtenissen in Iran die niet door de media worden genoemd. Demonstraties in 150 Iraanse steden, met vrouwen én mannen, en over stakingen in scholen en fabrieken. Tachtig mensen zijn vermoord, honderden in elkaar geslagen, duizenden in de gevangenis. Massale politieaanvallen op Koerdische dorpen en steden.

Saadadi: “Het protest in Nederland is matiger dan in andere landen, maar ook in Amsterdam zien we bijvoorbeeld een afbeelding van Amini op het Eye-gebouw.”

Teleurgesteld

Matin Abbasi, PvdA-raadslid in Haarlem, doet ook een oproep aan mannen. “Wij mannen moeten ons vaker uitspreken tegen repressie van vrouwen, en tegen mannen in Iran die bang zijn voor vrouwen.”

Abbasi is teleurgesteld in de politiek. “Er zijn wel Kamervragen gesteld door de PvdA, D’66, GroenLinks en zelfs de VVD, maar ik hoor niets van het kabinet. Alleen Wopke Hoekstra stuurt een tweet waarin hij een onderzoek eist naar wat er is gebeurd. Onzin! We wéten wat er is gebeurd.” Abbasi wil op zijn minst dat de Iraanse ambassadeur op het matje wordt geroepen.

Komende zaterdagmiddag is de volgende demonstratie op de Dam om de opstand van het Iraanse volk te steunen. Die demonstratie is gelijktijdig in 75 steden in 24 landen.